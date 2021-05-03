Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 23,33 puan artarak 1.421,15 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 3,82 puan ve yüzde 0,27 kazanımla 1.401,64 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.400,15 puanı, en yüksek 1.421,15 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,67 artışla 1.421,15 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,99, sanayi endeksi yüzde 1,54, hizmetler endeksi yüzde 1,92 ve teknoloji endeksi yüzde 1,64 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 26,51 puan ve yüzde 1,82 yükselişle 1.483,39 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 88’i prim yaptı, 12’si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Koza Altın, Petkim ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.256.572.058 Garanti Bankası 984.971.801 Koza Altın 851.531.907 Petkim 759.625.144 Şişe Cam 692.630.449 Ereğli Demir Çelik 620.797.247 Kardemir (D) 559.486.363 Akbank 482.058.683 Tüpraş 464.131.663 Pegasus 427.690.892 Sasa Polyester 407.581.294 Yapı ve Kredi Bankası 331.409.937 TAV Havalimanları 307.783.478 Emlak Konut GMYO 240.493.231 Ford Otosan 238.933.312 Türk Telekom 213.453.647 Turkcell 212.912.579 İş Bankası (C) 209.945.432 Doğan Holding 208.357.034 Bim Mağazalar 197.486.279

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK YÜKSELEN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Değişim (%) Kartonsan 56,00 50,95 9,91 Pegasus 79,80 73,55 8,50 TAV Havalimanları 23,20 21,52 7,81 Akiş GMYO 2,00 1,86 7,53 Polisan Holding 3,19 2,98 7,05 Konya Çimento 955,00 894,00 6,82 İhlas Holding 0,63 0,59 6,78 İndeks Bilgisayar 7,64 7,17 6,56 Hektaş 8,72 8,20 6,34 Türk Hava Yolları 12,92 12,23 5,64 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,22 6,85 5,40 Çemaş Döküm 1,22 1,16 5,17 Good-Year 7,89 7,53 4,78 Kordsa Teknik Tekstil 23,34 22,34 4,48 İş Yatırım Menkul Değerler 16,00 15,36 4,17 Anadolu Efes 24,26 23,32 4,03 İhlas Gayrimenkul 1,04 1,00 4,00 Oyak Çimento 7,15 6,88 3,92 Çimsa 22,86 22,00 3,91 Bursa Çimento 3,74 3,60 3,89

BIST 100’DE BUGÜN DEĞER KAYBEDEN 12 HİSSE

(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Son Fiyatı Önceki Değişim (%) Bera Holding 31,70 32,74 -3,18 Gözde Girişim 7,16 7,37 -2,85 Türkiye Sigorta 5,50 5,64 -2,48 Fenerbahçe Futbol 27,94 28,60 -2,31 Jantsa Jant Sanayi 730,10 747,30 -2,30 Ford Otosan 173,90 175,80 -1,08 Tofaş Oto Fabrikası 29,56 29,84 -0,94 Kervan Gıda 16,23 16,36 -0,79 Ereğli Demir Çelik 18,96 19,04 -0,42 Aksa Enerji 11,42 11,44 -0,17 MLP Sağlık 24,40 24,44 -0,16 Brisa 25,46 25,50 -0,16

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)