Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 1,67 değer kazanarak günü 1.421,15 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,90 artışla 474 bin liraya yükseldi
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,33 puan artarken, toplam işlem hacmi 15 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 1,93 ve holding endeksi yüzde 2,46 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,97 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 3,92 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
BIST 100 endeksi, enflasyonun piyasa beklentilerinin altında gerçekleşmesiyle gün boyu alıcılı bir seyir izledi.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,99, sanayi endeksi yüzde 1,54, hizmetler endeksi yüzde 1,92 ve teknoloji endeksi yüzde 1,64 değer kazandı.
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88 HİSSE PRİM YAPTI, 12’Sİ GERİLEDİ
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 26,51 puan ve yüzde 1,82 yükselişle 1.483,39 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 88’i prim yaptı, 12’si geriledi.
Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Koza Altın, Petkim ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Analistler, ABD’nin 10 yıllık faizinin yüzde 1,60 seviyelerine gerilemesiyle risk iştahının arttığını ve yurt içinde de pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.
YARIN HANGİ VERİLER VAR?
Yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Çin’de ve İngiltere’de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD’de fabrika siparişleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 seviyesinin direnç, 1.340 puanın destek olarak öne çıktığını kaydetti.
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– Altının onsu 1.793,21 dolar
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.793,21 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,90 kazanımla 474 bin liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,2862 lira, satışta 8,3194 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,2253 lira, satışta 8,2583 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2067, sterlin/dolar paritesi 1,3916, dolar/yen paritesi de 109,03 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,55 artışla 67,57 dolardan işlem görüyor.
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