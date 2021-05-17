Küresel tarafta geçen hafta özellikle Euro’da görülen hızlı yükseliş ve dolar endeksinde etkili olan sert satış baskısı piyasalarda ön plandaydı.
Euro’daki güçlenmenin de etkisiyle dolar endeksi 91,30 seviyesi üzerinden 90,45’li seviyelere kadar inerken ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde de düşüş görüldü.
Bu gelişmeler çerçevesinde geçen haftanın genelinde GOÜ para birimlerinde pozitif seyir görülürken, dolar/TL de 8,23’lere kadar geri çekildi. Bunda TCMB faiz kararının da etkili olduğu belirtiliyor.
Uzmanlar; 8,2750’yi destek olarak takip edecekleri dolar/ TL’de, bu seviyenin altında kalınması halinde 22 günlük hareketli ortalama 8,13’e düşüşün hız kazanabileceği görüşünde.
Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda dolar/TL’nin kısa vadede 8,20- 8,40 bandında işlem görmesi beklentisi ağırlık kazanıyor.
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