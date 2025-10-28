Balıkesir Valisi depremle ilgili son durumu paylaştı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanan 6.1'lik depremin ardından son durum hakkında Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu gazetecilere bilgi verdi.

Sındırgı'nın 75 mahallesinde yapılan tarama çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Vali İsmail Ustaoğlu "Değerli basın mensupları bu akşam 22 48'de Sındırgı merkezimizde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Öncelikli olarak başta Sındırgılı hemşerilerimiz olmak üzere tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Depremin olduğu andan itibaren başta AFAD ve ilgili kurumlarımız başta olmak üzere saha taramalarına başlanmış olup Sındırgımızın, 75 mahallesi var. Bu 75 mahallemizde jandarma aracılığıyla muhtarlarımızla kurulan irtibatlarda köylerimizde herhangi bir can kaybının olmadığını söylemek istiyorum. Allah'a şükürler olsun şu an o konuda herhangi bir sıkıntımız yok" dedi.



Depremde 3 bina ile bir iş yerinin yıkıldığını ifade eden Vali Ustaoğlu "Diğer yandan Sındırgı merkezimizde bizim daha önce biliyorsunuz meydana gelen depremde ve ondan sonra ağır hasarlı olarak tespit edilen ve içinde kimsenin yaşamadığı üç tane binamız yıkıldı. Bu binalarımız da dediğim gibi daha önce boşaltıldığı için herhangi bir can kaybı söz konusu değil. Diğer yandan bir tane Sındırgı merkezimizde iki katlı bir dükkan yıkıldı. Şu an o dükkanda da akşam vatandaşımız dükkanını kapattığı için Allah'a şükürler olsun. Orada da herhangi bir can kaybımız yok" dedi.

"Hayati tehlikesi olan herhangi bir vatandaşımız mevcut değil"



Şimdiye kadar hastanelere 22 yaralı geldiği bilgisini paylaşan Balıkesir Valisi Ustaoğlu "Şu ana kadar hastanelerimize müracaat eden gelen 22 vatandaşımız var. Bunlardan 4 tanesi taburcu oldu. 18 vatandaşımızın Allah'a şükür onlarla ilgili de hayati tehlikesi olan herhangi bir vatandaşımız mevcut değil. Panikle balkondan atlayan bir iki vatandaşımız var. Diğer yandan işte panikle ufak tefek yaralanmaları olan vatandaşlarımız var. Kızılayımız vatandaşlarımızın iaşesi ilgili olarak şu an ilçe merkezimize intikal halinde en kısa sürede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için Kızılayımız da hizmete girmiş olacak" dedi.



Sabah saatlerinde bölgede hasar tespit çalışmalarının hızla başlayacağının altını çizen Ustaoğlu "Diğer yandan İçişleri Bakanımız depremin olduğu izandan itibaren sürekli iletişim halindeyiz. Kendileri de şu an bölgemize intikal halinde. İnşallah yakın bir zamanda Sındırgı ilçemize kendileri gelecekler. Yarın sabahtan itibaren çevre bakanımız telefonla görüştük. Yarın sabahtan itibaren tüm mahallelerimiz de saha taramalarına, hasar tespit çalışmalarına başlanacak. Yine tüm ekiplerimiz şu an bölgemize hasar tespitle ilgili, tüm ekiplerimiz de bölgemize intikal halinde" dedi.



Bölgede deprem sonrası şiddetli bir yağışın etkili olduğunu ifade eden Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu "Diğer yandan işte gördüğünüz gibi şu an ilçe merkezimizde ve ilimizde ciddi bir yağış var. Biz yarın il genelinde tüm okullarımızı tatil ettik. Sındırgı merkezimizde de şu an tüm okullarımızı açık tutuyoruz. Bir aynı şekilde camilerimiz, misafirhanelerimiz açık durumda. Vatandaşlarımızın en azından bu süre içerisinde bu bizim kamu kurumlarımızı, misafirhanelerimizi ve okullarımızı barınma ihtiyacı noktasında kullanabilirler. Bu noktada da şu an okullarımız açık bir vaziyette. Onu da özellikle ifade etmek istiyorum" dedi.



Ustaoğlu "Allah'a şükürler olsun. Şu ana kadar herhangi bir can kaybının olmaması tabii ki en önemli bizim teselliğimiz. bizler de sayın vekillerimizle tüm kurum ve kuruluşlarımızla şu an Sındırgı'dayız. Aynı şekilde vatandaşımızın ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik yine tüm kurumlarımızda hep beraber sahadayız. Ben tekrar tüm milletimize geçmiş olsun diyorum" dedi.