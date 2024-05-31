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  • Bir şirket daha bedelsiz sermaye artırımı kararı açıkladı

Bir şirket daha bedelsiz sermaye artırımı kararı açıkladı

Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. bugün KAP'a yaptığı bildirimde yönetim kurulunun bedelsiz sermaye artırımı kararını duyurdu.

31 Mayıs 2024 | 09:44
Son Güncellenme: 31 Mayıs 2024 | 09:47
Bir şirket daha bedelsiz sermaye artırımı kararı açıkladı

Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. bugün (31 Mayıs) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimde yönetim kurulunun yüzde 400 bedelsiz sermaye artırımı kararı aldığını duyurdu. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında;

  • 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 120.000.000 TL'si Sermaye Düzeltmesi Farklarından karşılanmak suretiyle %400 oranında artırılarak 30.000.000 TL'den 150.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve artırılan 120.000.000 TL sermayenin 17.061.611,36 TL'sinin A Grubu nama yazılı, 102.938.388,64 TL'sinin B Grubu hamiline olarak ihraç edilmesine ve sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine Şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,
  • Sermaye artışına ilişkin olarak; Esas Sözleşmesinin "Sermaye Payların Nevi ve Devri" başlıklı 6 nolu maddesinin Ek'te yer alan şekilde tadiline,
  • Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesinin ve esas sözleşme değişikliğinin onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu'na olmak üzere, bedelsiz sermaye artırımına ilişkin gerekli diğer işlemler için ilgili kurumlara başvuruda bulunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

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