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  • SPK bülteninden: 1 halka arz; 1 bedelli, 5 bedelsiz onayı var

SPK bülteninden: 1 halka arz; 1 bedelli, 5 bedelsiz onayı var

SPK'nın son bültenine göre 1 şirketin ilk halka arz izahnamesi onaylandı. 5 şirketin bedelsiz ve 1 şirketin bedelli pay ihracına onay geldi. 11 gerçek kişiye ve 5 tüzel kişiye yaklaşık 7,8 milyon TL idari para cezası verildi

19 Temmuz 2024 | 23:49
SPK bülteninden: 1 halka arz; 1 bedelli, 5 bedelsiz onayı var
  • Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), DCT Trading Dış Ticaret AŞ'nin halka arzını onayladı. SPK haftalık bültenine göre, Kurul, şirketin 14 liradan halka arz başvurusuna onay verdi.
  • Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 21 milyon 255 bin liralık, Aksa Akrilik'in 3 milyar 561 milyon 250 bin liralık, Naturelgaz'ın 460 milyon liralık, Yükselen Çelik AŞ'nin 125 milyon liralık, Reysaş GYO'nun 1,5 milyar liralık bedelsiz, Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri AŞ'nin 385,5 milyon liralık bedelli sermaye artırımı onaylandı.

Ral Yatırım Holding'in 500 milyon liralık, Q Yatırım Holding ile Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 1'er milyar liralık, Atılım Faktoring AŞ'nin 305 milyon liralık, Nurol Yatırım Bankası'nın 15 milyar liralık, QNB Finans Finansal Kiralama AŞ'nin 6 milyar liralık, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 1,5 milyar liralık, Orfin Finansman AŞ'nin 925 milyon liralık, Koç Fiat Kredi Finansman AŞ'nin 750 milyon liralık, İş GYO'nun 8 milyar liralık, Invest AZ Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 150 milyon liralık, Yapı ve Kredi Bankası'nın 200 milyon avroluk borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

Kurul, Değer Varlık Kiralama AŞ'nin 500 milyon liralık, BNP Paribas Issuance BV'nin 750 milyon liralık, Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu'nun 5 milyar liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvurusuna onay verdi.

- Yeni faaliyet izinleri

SPK, "Aktif Portföy Yönetimi AŞ Sekizinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" ile "Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Onbeşinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu"nun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgelerinin onaylanması taleplerini olumlu karşıladı.

Eliptik Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin halka arza aracılık faaliyet izni alma başvurusuna onay verildi.

- İdari para cezaları ve suç duyuruları

  • SPK, yaptığı inceleme sonucunda Avrupa Yatırım Holding ile Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Burak Telli hakkında 155 bin 567'şer liralık idari para cezası uyguladı.
  • Astor Enerji AŞ ve şirketin denetimden sorumlu komite üyeleri hakkında yapılan inceleme sonucunda Astor Enerji AŞ ile iki isme toplamda 2 milyon 333 bin 505 liralık idari para cezası verildi. Astor Enerji AŞ pay piyasasında gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin bir isme de 155 bin 567 lira idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.
  • Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasında yapılan inceleme sonucunda 5 isme 348 bin 915 liralık; Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ, Marbaş Menkul Değerler AŞ ve Trive Yatırım Menkul Değerler AŞ hakkında yapılan inceleme neticesinde 3 şirkete 739 bin 534 liralık; QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ pay piyasasındaki işlemlere ilişkin ise iki kişiye 3 milyon 882 bin liralık idari para cezası uygulandı.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 26 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.

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Borsada dün temettü kararı açıklayan 6 şirket
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Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 4 şirket
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