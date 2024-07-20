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SPK ceza yağdırdı: 2 borsa şirketi de listede...

SPK'nın son bültenine göre 11 gerçek kişiye ve 5 tüzel kişiye yaklaşık 7,8 milyon TL idari para cezası verildi

20 Temmuz 2024 | 01:57
SPK ceza yağdırdı: 2 borsa şirketi de listede...

SPK'nın haftalık bülteni dün akşam yayınlandı. SPK'dan para cezası alanlar arasında 2 borsa şirketi, 3 aracı kurum da yer alıyor. 

  • SPK, yaptığı inceleme sonucunda Avrupa Yatırım Holding ile Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Burak Telli hakkında 155 bin 567'şer liralık idari para cezası uyguladı.
  • Astor Enerji AŞ ve şirketin denetimden sorumlu komite üyeleri hakkında yapılan inceleme sonucunda Astor Enerji AŞ ile iki isme toplamda 2 milyon 333 bin 505 liralık idari para cezası verildi. 
  • Astor Enerji AŞ pay piyasasında gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin bir isme de 155 bin 567 lira idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.
  • Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasında yapılan inceleme sonucunda 5 isme 348 bin 915 liralık para cezası uygulandı.
  • Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ, Marbaş Menkul Değerler AŞ ve Trive Yatırım Menkul Değerler AŞ hakkında yapılan inceleme neticesinde 3 şirkete 739 bin 534 liralık para cezası uygulandı.
  • QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ pay piyasasındaki işlemlere ilişkin ise iki kişiye 3 milyon 882 bin liralık idari para cezası uygulandı.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 26 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı. SPK bülteni ve açıklamalar için tıklayın

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Ereğli Demir Çelik (EREGL) duyurdu: Altın madenine rastlandı
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