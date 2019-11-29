BIST 100 hisselerinin teknik analizi (1.12.2019)
Tabloları görmek için görsellere tıklayın.
ENDEKSTE YUKARI TREND DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 32.88 ile Beşiktaş Futbol ve yüzde 24.02 ile Netaş Telekom olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 11.25 ve yüzde 4.92 ile Bera Holding ve Türk Telekom hisseleri oldu.
Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 8.81 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken Türk Hava Yolları’nı 2,04 milyar TL işlem hacmi ile Garanti BBVA takip etti. Endeksin yükselişinde Spor Hizmetleri sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte.
Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0.3 yükselişle 106,904 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 18,566 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 11,8 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor.
Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 63.57 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 101.98 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 106,422 ve 105,941 destek seviyeleri olarak takip edilecek.
Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 107,527 ve 108,151 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 2.27 baz puan azalarak yüzde 61.70 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 12.14 seviyesinde bulunuyor.
AKBANK
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
7.93 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 7.55 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 7.77 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 7.95 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.55-7.43
Satım aralığı: 7.95-8.05
Yabancı Payı (%) : 59.70
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.10 puan azaldı.
ASELSAN
GÜÇ KAYBEDİYOR
19.44 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 18.30 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 18.67 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 18.30-18.00
Satım aralığı: 18.90-19.00
Yabancı Payı (%) : 21.73
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.27 puan azaldı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 7.68 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 8.02 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 8.35 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 7.43 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.43-6.95
Satım aralığı: 8.35-8.55
Yabancı Payı (%) : 43.14
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.50 puan arttı.
FORD OTOSAN
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 66.35 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 62.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 63.8 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 62.00-61.50
Satım aralığı: 65.00-67.00
Yabancı Payı (%) : 72.67
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.83 puan azaldı.
GARANTİ BANKASI
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
10.25 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 9.90 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 10.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 10.71 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 9.90-9.60
Satım aralığı: 10.20-10.30
Yabancı Payı (%) : 69.15
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.57 puan azaldı.
İŞ BANKASI (C)
DİRENÇTE ZORLANDI
6.02-6.3 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 6.15 seviyesinin altında kapanışlarda 6.10 seviyesine gerileyebilir. 6.30 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 6.48 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.10-6.05
Satım aralığı: 6.18-6.28
Yabancı Payı (%) : 56.57
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.66 puan azaldı.
KOÇ HOLDİNG
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 20.62 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 19.80 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 20.02 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 19.80-19.10
Satım aralığı: 20.10-21.00
Yabancı Payı (%) : 79.36
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.03 puan azaldı.
KOZA ALTIN
DİRENÇTE ZORLANDI
72.95-75.5 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 73.4 seviyesinin altında kapanışlarda 69.05 seviyesine gerileyebilir. 73.4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 74.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 72.50-69.00
Satım aralığı: 74.00-77.00
Yabancı Payı (%) : 73.08
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.94 puan azaldı.
PEGASUS
GÜÇ KAYBEDİYOR
76.35 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 69.50 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 72.55 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 69.50-65.50
Satım aralığı: 75.50-78.50
Yabancı Payı (%) : 48.70
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.95 puan azaldı.
ŞİŞE CAM
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 4.7 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 4.99 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 5.20 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 4.62 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.62-4.50
Satım aralığı: 5.20-5.25
Yabancı Payı (%) : 31.95
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -3.20 puan azaldı.
T. HALK BANKASI
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
5.84 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 5.70 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 5.77 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.70-5.68
Satım aralığı: 5.80-5.85
Yabancı Payı (%) : 38.96
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.38 puan azaldı.
T.S.K.B.
İZLENMELİ
0.99 – 1.04 aralığında hareket eden hisse 1.03 seviyesinin altında kapanışlarda 0.97 seviyesindeki desteğini test edebilir. 1.03 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 1.08 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 0.97-0.92
Satım aralığı: 1.08-1.12
Yabancı Payı (%) : 37.15
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.18 puan azaldı.
TURKCELL
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
13.10 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 13.90 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 13.56 seviyesinin altına kayması halinde ise 13.10 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 13.10-12.60
Satım aralığı: 13.90-14.10
Yabancı Payı (%) : 85.44
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.25 puan azaldı.
TÜRK HAVA YOLLARI
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 13.9 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 13.66 seviyesinin altındaki kapanışlarda 13.30 seviyesindeki desteğini test edebilir. 13.66 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 14.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 13.30-12.30
Satım aralığı: 14.00-14.70
Yabancı Payı (%) : 40.05
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.96 puan azaldı.
TÜRK TELEKOM
SATIŞ BASKISINDA
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 7.19 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi artıyor. Senedin ilk desteği 6.38 seviyesinde bulunurken ilk direnci 6.98 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.38-6.08
Satım aralığı: 6.98-7.55
Yabancı Payı (%) : 66.49
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.85 puan azaldı.
VAKIFLAR BANKASI
İZLENMELİ
4.95 – 5.2 aralığında hareket eden hisse 5.13 seviyesinin altında kapanışlarda 4.84 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.13 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 5.38 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.84-4.72
Satım aralığı: 5.38-5.53
Yabancı Payı (%) : 63.53
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.31 puan arttı.
YAPI VE KREDİ BANK.
DESTEKLER İZLENMELİ
Güç kaybettiği gözleniyor.2.52 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 2.29 seviyesinde bulunurken ilk direnci 2.57 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 2.29-2.22
Satım aralığı: 2.45-2.48
Yabancı Payı (%) : 46.77
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.98 puan azaldı.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?