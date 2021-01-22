ENDEKS ORTALAMALARININ ÜZERİNDE

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 18.96 ile Aygaz ve yüzde 17.88 ile Karsan Otomotiv olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 11.56 ve yüzde 8.76 ile Kartonsan ve Otokar hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 9.08 milyar TL ile Şişe Cam hissesinde olurken, bu şirketi 8.01 milyar TL ile Emlak Konut GMYO takip etti.

Endeksin yükselişinde Otomotiv Yan Sanayi sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0.32 yükselişle 1,552 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 209 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 30.54 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor.

Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 68.28 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 104.16 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 1,541 ve 1,531 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1,572 ve 1,592 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.73 baz puan azalarak yüzde 47.82 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 14.31 seviyesinde bulunuyor.

ARÇELİK

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

32.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 36.75 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 34.82 seviyesinin altına kayması halinde ise 32.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 32.00-30.25

Satım aralığı: 36.75-38.75

Yabancı Payı (%) : 56.14

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.09 puan arttı.

ASELSAN

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 18.74 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 17.40 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 18.04 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 17.40-16.80

Satım aralığı: 18.40-20.40

Yabancı Payı (%) : 36.98

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.06 puan azaldı.

BİM MAĞAZALAR

GÜÇ KAYBEDİYOR

76.35 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 69.50 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 73.6 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 69.50-68.00

Satım aralığı: 76.00-77.00

Yabancı Payı (%) : 60.24

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.08 puan azaldı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 16.47 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 15.2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 14.19 seviyesindeki desteğini test edebilir. 15.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 15.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 14.90-13.40

Satım aralığı: 15.60-16.80

Yabancı Payı (%) : 33.61

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.52 puan azaldı.

GARANTİ BANKASI

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 10.34 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 9.75 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 10.02 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 9.75-9.35

Satım aralığı: 10.20-11.60

Yabancı Payı (%) : 59.83

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.86 puan azaldı.

GÜBRE FABRİK.

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 74.6 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 67.9 seviyesinin altındaki kapanışlarda 65.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 67.9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 70.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 65.50-56.50

Satım aralığı: 70.50-85.00

Yabancı Payı (%) : 7.41

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.02 puan azaldı.

İŞ BANKASI (C)

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 7.06 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 6.83 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 6.9 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 6.83-5.80

Satım aralığı: 6.98-7.25

Yabancı Payı (%) : 47.12

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.56 puan azaldı.

KARDEMİR (D)

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 6.20 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 7.85 seviyesindeki dirence yönelebilir. 7.1 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.20 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 6.20-5.48

Satım aralığı: 7.85-8.10

Yabancı Payı (%) : 27.82

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.66 puan arttı.

OYAK ÇİMENTO

İZLENMELİ

8.5 – 8.96 aralığında hareket eden hisse 8.75 seviyesinin altında kapanışlarda 8.65 seviyesindeki desteğini test edebilir. 8.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 9.19 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 8.65-8.35

Satım aralığı: 8.75-9.15

Yabancı Payı (%) : 1.84

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.09 puan azaldı.

PEGASUS

GÜÇ KAYBEDİYOR

80.5 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 74.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 76.4 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 74.00-67.00

Satım aralığı: 79.50-84.50

Yabancı Payı (%) : 33.75

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 3.94 puan arttı.

PETKİM

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

5.26 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 4.96 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 5.07 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5.36 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 4.96-4.70

Satım aralığı: 5.10-5.50

Yabancı Payı (%) : 23.13

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.82 puan azaldı.

SABANCI HOLDİNG

DİRENÇTE ZORLANDI

10.97-11.59 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 11.31 seviyesinin altında kapanışlarda 11.00 seviyesine gerileyebilir. 11.97 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 11.97 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 11.00-10.25

Satım aralığı: 11.40-12.90

Yabancı Payı (%) : 63.60

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.17 puan azaldı.

TAV HAVALİMANLARI

HACİM ARTMALI

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 21.74 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 24 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 25.50 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 21.80 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 21.80-20.40

Satım aralığı: 25.50-27.50

Yabancı Payı (%) : 51.55

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.85 puan arttı.

TEKFEN HOLDİNG

DİRENÇTE ZORLANDI

17.7-19.11 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 18.42 seviyesinin altında kapanışlarda 17.70 seviyesine gerileyebilir. 19.20 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 19.20 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 17.70-16.10

Satım aralığı: 19.20-20.10

Yabancı Payı (%) : 22.78

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.19 puan arttı.

TURKCELL

DİRENÇTE ZORLANDI

16.4-17.1 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 16.52 seviyesinin altında kapanışlarda 15.90 seviyesine gerileyebilir. 16.80 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 16.80 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 15.90-13.90

Satım aralığı: 16.80-17.50

Yabancı Payı (%) : 76.98

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.01 puan azaldı.

TÜPRAŞ

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 111.2 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 100.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 107 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 105.00-101.00

Satım aralığı: 108.00-115.00

Yabancı Payı (%) : 42.81

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.14 puan azaldı.

TÜRK HAVA YOLLARI

DİRENÇTE ZORLANDI

13-13.63 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 13.03 seviyesinin altında kapanışlarda 12.70 seviyesine gerileyebilir. 13.30 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 13.30 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 12.70-12.25

Satım aralığı: 13.30-14.50

Yabancı Payı (%) : 33.17

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.04 puan arttı.