BIST 100 hisselerinin teknik analizi (24.08.2024)

ENDEKS GÜÇ KAYBEDİYOR

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 41.84 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 32.61 milyar TL ile Koza Altın takip etti. Endeksin düşüşünde Holding sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1.57 azalışla 9,668 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 286 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 74.58 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının altında kalması aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 34.33 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 96.45 seviyesinde olduğu görülüyor.



Yukarı yönlü hareketlerde 9,852 ve 10,036 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 9,568 ve 9,468 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.03 baz puan azalarak yüzde 37.67 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 38.71 seviyesinde bulunuyor.



AKBANK



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 56,5 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 61,43 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 56,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 56,00-54,00

Satım aralığı: 58,50-62,50

Yabancı Payı (%): 53,18

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,31 puan azaldı.



ASELSAN



SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 59,15 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 52,00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 58,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 52,00-50,50

Satım aralığı: 58,50-60,00

Yabancı Payı (%): 31,86

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,12 puan arttı.



ASTOR ENERJİ



DİRENÇTE ZORLANDI

72,2-78 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 72,2 seviyesinin altında kapanışlarda 65,50 seviyesine gerileyebilir. 81,50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 81,50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 65,50-65,00

Satım aralığı: 81,50-88,50

Yabancı Payı (%): 11,89

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,92 puan azaldı.



BİM MAĞAZALAR



DİRENÇTE ZORLANDI

546-578,5 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 546 seviyesinin altında kapanışlarda 525,00 seviyesine gerileyebilir. 570,00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 570,00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 525,00-487,50

Satım aralığı: 570,00-545,00

Yabancı Payı (%): 48,55

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,09 puan azaldı.



ENERJİSA ENERJİ



DÜŞÜŞTE

65,7 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 60 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 60 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 64,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 55,50-52,00

Satım aralığı: 64,50-65,00

Yabancı Payı (%): 19,19

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,07 puan azaldı.



ENKA İNŞAAT



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 45,5 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 46,00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 47,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 46,00-43,50

Satım aralığı: 47,50-49,50

Yabancı Payı (%): 28,82

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,29 puan arttı.



KONTROLMATİK TEKNOLOJİ



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 53,75 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 47,2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 43,75 seviyesindeki desteğini test edebilir. 47,2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 52,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 43,75-36,25

Satım aralığı: 52,50-47,00

Yabancı Payı (%): 9,65

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,13 puan arttı.



MİGROS TİCARET



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 475 seviyesinin altındaki kapanışlarda 435,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 520,00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 435,00-407,50

Satım aralığı: 520,00-530,00

Yabancı Payı (%): 37,33

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,30 puan arttı.



ODAŞ ELEKTRİK



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 7,92 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 7,55 seviyesinin altındaki kapanışlarda 7,35 seviyesindeki desteğini test edebilir. 7,55 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 7,80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 7,35-7,13

Satım aralığı: 7,80-8,25

Yabancı Payı (%): 10,78

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,10 puan azaldı.



PETKİM



YÜKSELİŞTE

24,12 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 24,12 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 25,73 seviyesine yönelebilir. 24,12 seviyesinin altına sarkmalarda ise 22,70 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 22,70-21,50

Satım aralığı: 24,50-22,80

Yabancı Payı (%): 11,44

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,40 puan arttı.



SABANCI HOLDİNG



DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.94,55 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. işlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 81,00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 93,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 81,00-78,50

Satım aralığı: 93,50-97,50

Yabancı Payı (%): 45,35

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,19 puan azaldı.



SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEK.



İZLENMELİ

42,06 - 46,96 aralığında hareket eden hisse 43,16 seviyesinin altında kapanışlarda 40,75 seviyesindeki desteğini test edebilir. 43,16 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 45,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 40,75-40,50

Satım aralığı: 45,50-48,50

Yabancı Payı (%): 10,98

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,07 puan arttı.



TURKCELL



PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR

Hissede 94 seviyesinin altındaki kapanışlarda 84,00 seviyesine doğru gerileyebilir. 94 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 102,00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 84,00-76,00

Satım aralığı: 102,00-104,00

Yabancı Payı (%): 59,74

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,48 puan azaldı.



TÜRK HAVA YOLLARI



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 303,25 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 295 seviyesinin altındaki kapanışlarda 278,57 seviyesindeki desteğini test edebilir. 295 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 309,75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 292,50-285,00

Satım aralığı: 295,00-300,00

Yabancı Payı (%): 24,97

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,37 puan arttı.



TÜPRAŞ



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

167 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 155,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 161 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 170,10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 155,00-153,00

Satım aralığı: 162,00-165,00

Yabancı Payı (%): 28,23

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,36 puan arttı.



ÜLKER BİSKÜVİ



TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ

Hissede 146 seviyesinin altındaki kapanışlar, 136,00 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 146 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 161,00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 136,00-132,00

Satım aralığı: 161,00-166,00

Yabancı Payı (%): 13,52

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,29 puan azaldı.



VESTEL



DİRENÇTE ZORLANDI

67,5-73 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 67,7 seviyesinin altında kapanışlarda 61,50 seviyesine gerileyebilir. 70,88 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 70,88 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 61,50-60,00

Satım aralığı: 67,50-75,00

Yabancı Payı (%): 7,67

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,55 puan arttı.