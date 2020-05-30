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ENDEKSTE YUKARI TREND DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 14.92 ile Coca Cola İçecek ve yüzde 14.46 ile Tat Gıda olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 9.41 ve yüzde 7.24 ile Aksa Enerji ve Aygaz hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 3.45 milyar TL ile Garanti Bankası hissesinde olurken, bu şirketi 3.16 milyar TL ile Türk Hava Yolları takip etti.

Endeksin yükselişinde Ulaştırma sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 5.2 yükselişle 104,954 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 15,453 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 12.93 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor.

RSI göstergesi 69.79 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 106.47 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin 195.06 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 104,003 ve 103,052 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 105,700 ve 106,446 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 1.84 baz puan azalarak yüzde 53.51 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 9.83 seviyesinde bulunuyor.

ARÇELİK

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 15.33 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 16.37 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 19.30 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 14.70 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 14.70-14.25

Satım aralığı: 19.30-21.60

Yabancı Payı (%) : 53.33

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.61 puan azaldı.

ASELSAN

İZLENMELİ

29.16 – 30.3 aralığında hareket eden hisse 30.08 seviyesinin altında kapanışlarda 27.75 seviyesindeki desteğini test edebilir. 30.08 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 31.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 27.75-25.50

Satım aralığı: 31.50-33.50

Yabancı Payı (%) : 31.71

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.10 puan arttı.

BİM MAĞAZALAR

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 60.1 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 55.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 68.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 55.00-52.50

Satım aralığı: 68.00-70.00

Yabancı Payı (%) : 63.45

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.55 puan arttı.

DOĞAN HOLDİNG

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

1.93 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 1.87 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 1.91 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 1.93 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 1.87-1.64

Satım aralığı: 1.93-2.17

Yabancı Payı (%) : 38.59

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.13 puan azaldı.

EMLAK KONUT GMYO

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 1.34 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 1.27 seviyesinde bulunurken ilk direnci 1.57 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 1.27-1.21

Satım aralığı: 1.57-1.64

Yabancı Payı (%) : 33.16

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.47 puan arttı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 7.97 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 8.35 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 7.62 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 8.00-7.50

Satım aralığı: 8.35-8.75

Yabancı Payı (%) : 39.99

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.15 puan azaldı.

KARDEMİR (D)

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

2.37 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 2.62 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 2.52 seviyesinin altına kayması halinde ise 2.37 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 2.37-2.15

Satım aralığı: 2.62-2.78

Yabancı Payı (%) : 13.77

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.01 puan arttı.

KOÇ HOLDİNG

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 15.06 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 15.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 16.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 15.00-14.40

Satım aralığı: 16.60-17.50

Yabancı Payı (%) : 73.70

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.26 puan azaldı.

KOZA ALTIN

DİRENÇTE ZORLANDI

73.45-75.3 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 73.6 seviyesinin altında kapanışlarda 72.00 seviyesine gerileyebilir. 77.70 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 77.70 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 72.00-66.50

Satım aralığı: 74.00-80.50

Yabancı Payı (%) : 52.58

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.37 puan arttı.

KOZA MADENCİLİK

İZLENMELİ

12.09 – 12.81 aralığında hareket eden hisse 12.39 seviyesinin altında kapanışlarda 12.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 12.39 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 12.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 12.00-10.60

Satım aralığı: 12.70-14.00

Yabancı Payı (%) : 47.63

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.68 puan azaldı.

PEGASUS

ATAKTA

59.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 59.1 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 52.00 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 52.00-44.25

Satım aralığı: 71.00-75.50

Yabancı Payı (%) : 10.10

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.88 puan azaldı.

PETKİM

İZLENMELİ

3.45 – 3.57 aralığında hareket eden hisse 3.54 seviyesinin altında kapanışlarda 3.31 seviyesindeki desteğini test edebilir. 3.54 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 3.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 3.48-3.34

Satım aralığı: 3.60-3.74

Yabancı Payı (%) : 17.50

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan arttı.

SABANCI HOLDİNG

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

8.15 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 8.90 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 8.6 seviyesinin altına kayması halinde ise 8.15 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 8.15-7.75

Satım aralığı: 8.90-9.00

Yabancı Payı (%) : 63.26

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.17 puan arttı.

ŞİŞE CAM

İZLENMELİ

5.01 – 5.14 aralığında hareket eden hisse 5.08 seviyesinin altında kapanışlarda 4.90 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.08 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 5.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 4.90-4.52

Satım aralığı: 5.30-5.50

Yabancı Payı (%) : 22.00

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.23 puan arttı.

T. HALK BANKASI

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 5.37 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 5.3 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.25 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5.59 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 5.25-5.13

Satım aralığı: 5.33-5.40

Yabancı Payı (%) : 11.01

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.30 puan azaldı.

T.S.K.B.

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

1.06 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 0.98 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 1.04 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 1.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 1.03-0.98

Satım aralığı: 1.05-1.10

Yabancı Payı (%) : 22.03

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.44 puan azaldı.

TAV HAVALİMANLARI

ATAKTA

20.58 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 20.58 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 17.90 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 17.90-17.30

Satım aralığı: 25.25-30.00

Yabancı Payı (%) : 54.59

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.58 puan azaldı.