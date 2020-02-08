BIST 100 hisselerinin teknik analizi (9.2.2020)
Tabloları görmek için görsellere tıklayın.
ENDEKS DİRENÇLERİNE YAKIN
Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 15.73 ile Çemtaş ve yüzde 14.09 ile Bursa Çimento olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 10.13 ve yüzde 5.09 ile Anadolu Cam ve Anadolu Grubu Holding hisseleri oldu.
Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 9.70 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 3.21 milyar TL ile Şişe Cam takip etti.
Endeksin yükselişinde Dayanıklı Tüketim sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1.57 yükselişle 121,015 puandan kapattı.
Endeksin dolar bazında fiyatı ise 20,242 seviyesinde bulunuyor. Edeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 13.28 milyar TL olarak gerçekleşti.
BİST 100 endeksi 7 günlük hareketli ortalamasının altında iken, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareketine devam ediyor.
RSI göstergesi 58.79 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 98.59 seviyesinde olduğu görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 122,247 seviyesindeyken sonraki direnç ise 123,479 seviyesinde takip edilecek.
Olası geri çekilmelerde ise 120,348 ve 119,681 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.16 baz puan artarak yüzde 60.64 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 10.50 seviyesinde bulunuyor.
AKBANK
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 8.24 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 8.60 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 8.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 8.40-8.25
Satım aralığı: 8.60-8.80
Yabancı Payı (%) : 67.66
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.12 puan azaldı.
ARÇELİK
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 20.84 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 22.68 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 21.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 21.20-20.80
Satım aralığı: 21.60-22.30
Yabancı Payı (%) : 68.39
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.31 puan azaldı.
ASELSAN
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 23.26 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 23.40 seviyesinde bulunurken ilk direnci 25.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 23.40-21.40
Satım aralığı: 25.00-26.50
Yabancı Payı (%) : 25.32
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.09 puan arttı.
BİM MAĞAZALAR
DİRENÇTE ZORLANDI
48.06-49.52 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 48.12 seviyesinin altında kapanışlarda 47.00 seviyesine gerileyebilir. 49.25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 49.30 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 47.00-46.75
Satım aralığı: 49.25-50.00
Yabancı Payı (%) : 65.71
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.01 puan azaldı.
FORD OTOSAN
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
76 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 70.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 74.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 75.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 73.50-70.50
Satım aralığı: 75.00-79.00
Yabancı Payı (%) : 73.12
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.49 puan azaldı.
GARANTİ BANKASI
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 12.62 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 11.97 seviyesinin altındaki kapanışlarda 11.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 11.97 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 12.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 11.50-11.30
Satım aralığı: 12.20-12.80
Yabancı Payı (%) : 71.02
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.18 puan arttı.
KOÇ HOLDİNG
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
19.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 21.53 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 20.2 seviyesinin altına kayması halinde ise 19.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 19.50-18.90
Satım aralığı: 20.50-20.60
Yabancı Payı (%) : 78.44
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.42 puan azaldı.
T. HALK BANKASI
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
6.95 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 7.28 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 7.13 seviyesinin altına kayması halinde ise 6.95 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.95-6.30
Satım aralığı: 7.28-7.85
Yabancı Payı (%) : 45.01
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.81 puan arttı.
PEGASUS
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 76.7 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 68.9 seviyesinin altındaki kapanışlarda 66.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 68.9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 73.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 66.00-65.50
Satım aralığı: 73.50-77.50
Yabancı Payı (%) : 40.29
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.30 puan azaldı.
SABANCI HOLDİNG
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 9.66 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 9.95 seviyesinde bulunurken ilk direnci 10.71 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 9.95-9.75
Satım aralığı: 10.20-10.60
Yabancı Payı (%) : 64.34
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.20 puan arttı.
ŞİŞE CAM
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
5.83 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 5.35 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 5.53 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5.65 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.35-5.23
Satım aralığı: 5.65-5.70
Yabancı Payı (%) : 25.40
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.89 puan arttı.
TURKCELL
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 14.05 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 15.23 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 13.62 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 14.30-14.00
Satım aralığı: 14.50-14.70
Yabancı Payı (%) : 85.14
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan arttı.
TAV HAVALİMANLARI
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 28.26 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 27.26 seviyesinin altındaki kapanışlarda 26.25 seviyesindeki desteğini test edebilir. 27.26 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 28.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 26.25-25.75
Satım aralığı: 28.00-28.25
Yabancı Payı (%) : 70.29
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.29 puan azaldı.
TEKFEN HOLDİNG
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
19.83 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 18.60 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 19.14 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 19.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 18.60-18.20
Satım aralığı : 19.70-19.90
Yabancı Payı (%) : 50.58
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.30 puan azaldı.
TÜRK HAVA YOLLARI
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 13.61 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 14.47 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 14.90 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 13.52 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 14.20-14.10
Satım aralığı: 14.90-15.00
Yabancı Payı (%) : 34.53
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.89 puan arttı.
TÜRK TELEKOM
İZLENMELİ
7.68 – 8.18 aralığında hareket eden hisse 7.85 seviyesinin altında kapanışlarda 7.65 seviyesindeki desteğini test edebilir. 7.85 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 7.95 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 7.65-7.50
Satım aralığı: 7.95-8.30
Yabancı Payı (%) : 67.05
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.71 puan azaldı.
VAKIFLAR BANKASI
SIKIŞMA YAŞIYOR
Haftayı primsiz tamamladı. 6.92 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 6.6 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.40 seviyesindeki desteğini test edebilir. 6.6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 6.70 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.40-5.78
Satım aralığı: 6.70-7.50
Yabancı Payı (%) : 66.95
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.29 puan azaldı.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?