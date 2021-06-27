Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, dolar kaybettirdi. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,06 kazançla 1.391,86 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.378,34 puanı, en yüksek 1.419,77 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,05 artışla 1.315,63 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,39 değerle 2.466,83 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,16 primle 1.139,88 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,28 artışla 1.805,05 puana yükseldi.

– Deva Holding en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 10,30 ile Deva Holding oldu. Onu yüzde 9,59 ile Vestel, yüzde 7,57 ile Ege Gübre izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 25,04 ile Bera Holding, yüzde 9,00 ile Sasa Polyester, yüzde 7,25 ile Net Holding şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul’da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 6 milyar 190 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 4 milyar 778 milyon lirayla Garanti Bankası, 3 milyar 657 milyon lirayla Emlak Konut GMYO yer aldı.

Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 63 milyar 490 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 58 milyar 707 milyon lirayla Ford Otosan ve 47 milyar 624 milyon lirayla Koç Holding şeklinde sıralandı.

– Altın yükseldi, dolar düştü

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,86 kazançla 501,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,88 artışla 3 bin 325 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,10 değer kaybederek 8,7310 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,68 artışla 10,4510 lira oldu. Geçen hafta 12,1000 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,94 artışla 12,2140 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,00 kazançla 9,5830 liradan kapandı.

– Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,36, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,14 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,90 ile hisse senedi fonları oldu.

BIST 100’DE BU HAFTA EN ÇOK ARTAN, AZALAN, İŞLEM GÖRENLER

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, “en fazla değer kazanan”, “en fazla değer kaybeden” ve “işlem hacmi en yüksek” hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Deva Holding 25,28 22,92 10,30 Vestel 32,00 29,20 9,59 Ege Gübre 179,10 166,50 7,57 Kerevitaş Gıda 4,59 4,32 6,25 Fenerbahçe Futbol 39,00 36,94 5,58 Konya Çimento 832,30 789,80 5,38 Alkim Kimya 15,95 15,24 4,66 Tofaş Oto. Fab. 30,24 28,90 4,64 Karsan Otomotiv 3,68 3,53 4,25 Çemtaş 13,29 12,79 3,91 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 12,69 16,93 -25,04 Sasa Polyester 29,32 32,22 -9,00 Net Holding 4,35 4,69 -7,25 Petkim 5,39 5,68 -5,11 TAV Havalimanları 26,20 27,48 -4,66 Kervan Gıda 14,41 15,11 -4,65 Çimsa 21,86 22,90 -4,54 Zorlu Enerji 1,87 1,94 -3,61 İndeks Bilgisayar 6,30 6,53 -3,52 Jantsa Jant Sanayi 78,90 81,60 -3,31 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 6.190.051.755 Garanti Bankası 4.778.197.371 Emlak Konut GMYO 3.657.149.441 Koza Altın 2.672.823.907 Kardemir (D) 2.648.220.241 Ereğli Demir Çelik 2.288.082.698 T. Halk Bankası 2.265.719.865 Yapı ve Kredi Bank. 2.115.447.499 Petkim 1.783.198.265 Şişe Cam 1.605.755.739

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)