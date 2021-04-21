Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 34,79 puan azalarak 1.330,48 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 1,40 puan ve yüzde 0,10 kayıpla 1.363,87 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.308,52, en yüksek 1.365,50 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,55 azalışla 1.330,48 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,98, sanayi endeksi yüzde 3,55, hizmetler endeksi yüzde 2,18 ve teknoloji endeksi yüzde 3,11 değer kaybetti.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 25,58 puan ve yüzde 1,80 düşüşle 1.397,08 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 5’i prim yaptı, 93’ü geriledi. Ereğli Demir Çelik, Garanti Bankası, Petkim, Kardemir (D) ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
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BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Ereğli Demir Çelik
|1.358.933.463
|Garanti Bankası
|1.187.510.387
|Petkim
|1.157.193.754
|Kardemir (D)
|661.916.799
|Türk Hava Yolları
|587.196.749
|Koza Altın
|542.640.205
|Şişe Cam
|491.055.546
|Yapı ve Kredi Bankası
|469.049.287
|SASA Polyester
|431.846.920
|Akbank
|388.292.961
|Turkcell
|316.314.936
|Ford Otosan
|300.568.984
|Gübre Fabrikaları
|288.906.102
|Koç Holding
|288.592.047
|Emlak Konut GMYO
|273.201.707
|Tüpraş
|259.545.623
|Bim Mağazalar
|240.748.027
|Pegasus
|232.524.389
|Doğan Holding
|230.900.218
|Vestel
|229.368.293
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BIST 100’DE BUGÜN ARTAN 5 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 5 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Fenerbahçe Futbol
|35,20
|32,00
|10,00
|Jantsa Jant Sanayi
|729,00
|709,50
|2,75
|SASA Polyester
|44,60
|43,60
|2,29
|Konya Çimento
|852,70
|838,30
|1,72
|Aksa
|14,70
|14,50
|1,38
BIST 100’DE EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|2,45
|2,72
|-9,93
|Esenboğa Elektrik
|27,96
|31,00
|-9,81
|Brisa
|22,38
|24,78
|-9,69
|Bera Holding
|25,46
|28,02
|-9,14
|Kartonsan
|49,12
|53,40
|-8,01
|Borusan Mannesmann
|21,28
|23,04
|-7,64
|Doğuş Otomotiv
|25,60
|27,68
|-7,51
|Karsan Otomotiv
|3,24
|3,49
|-7,16
|Ege Gübre
|218,50
|234,20
|-6,70
|Selçuk Ecza Deposu
|9,36
|10,02
|-6,59
|Alarko GMYO
|21,30
|22,80
|-6,58
|Netaş Telekom.
|21,42
|22,88
|-6,38
|GSD Holding
|1,62
|1,73
|-6,36
|Alarko Holding
|9,73
|10,38
|-6,26
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|10,02
|10,68
|-6,18
|Polisan Holding
|2,70
|2,87
|-5,92
|Otokar
|307,20
|326,50
|-5,91
|Good-Year
|6,73
|7,15
|-5,87
|Parsan
|26,88
|28,54
|-5,82
|Kordsa Teknik Tekstil
|20,48
|21,74
|-5,80
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