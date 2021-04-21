Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 34,79 puan azalarak 1.330,48 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1,40 puan ve yüzde 0,10 kayıpla 1.363,87 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.308,52, en yüksek 1.365,50 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,55 azalışla 1.330,48 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,98, sanayi endeksi yüzde 3,55, hizmetler endeksi yüzde 2,18 ve teknoloji endeksi yüzde 3,11 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 25,58 puan ve yüzde 1,80 düşüşle 1.397,08 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 5’i prim yaptı, 93’ü geriledi. Ereğli Demir Çelik, Garanti Bankası, Petkim, Kardemir (D) ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Ereğli Demir Çelik 1.358.933.463 Garanti Bankası 1.187.510.387 Petkim 1.157.193.754 Kardemir (D) 661.916.799 Türk Hava Yolları 587.196.749 Koza Altın 542.640.205 Şişe Cam 491.055.546 Yapı ve Kredi Bankası 469.049.287 SASA Polyester 431.846.920 Akbank 388.292.961 Turkcell 316.314.936 Ford Otosan 300.568.984 Gübre Fabrikaları 288.906.102 Koç Holding 288.592.047 Emlak Konut GMYO 273.201.707 Tüpraş 259.545.623 Bim Mağazalar 240.748.027 Pegasus 232.524.389 Doğan Holding 230.900.218 Vestel 229.368.293

BIST 100’DE BUGÜN ARTAN 5 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 5 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 35,20 32,00 10,00 Jantsa Jant Sanayi 729,00 709,50 2,75 SASA Polyester 44,60 43,60 2,29 Konya Çimento 852,70 838,30 1,72 Aksa 14,70 14,50 1,38

BIST 100’DE EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: