- EN ÇOK KAZANDIRAN FİNANSAL KİRALAMA, EN ÇOK KAYBETTİREN TURİZM
- BIST 100’DE 75 HİSSE PRİM YAPTI, 20’Sİ GERİLEDİ
- YARIN HANGİ VERİLER VAR?
- AA FİNANS ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ
- BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
- BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE
- BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,48 değer kazanarak günü 1.399,65 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,74 puan artarken, toplam işlem hacmi 12,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
EN ÇOK KAZANDIRAN FİNANSAL KİRALAMA, EN ÇOK KAYBETTİREN TURİZM
Bankacılık endeksi yüzde 0,71, holding endeksi yüzde 0,68 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,03 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 1,20 ile turizm oldu.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,68, teknoloji endeksi yüzde 2,05, hizmetler endeksi yüzde 0,05, sanayi endeksi yüzde 0,45 değer kazandı.
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BIST 100’DE 75 HİSSE PRİM YAPTI, 20’Sİ GERİLEDİ
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2,99 puan ve yüzde 0,20 artarak 1.503,80 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 75’i prim yaptı, 20’si geriledi.
Garanti BBVA, Karsan Otomotiv, ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Analistler, geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Enflasyon Raporu sonrası Türk lirası varlıklardaki pozitif seyrin güç kazandığını belirterek, küresel bazda ise para politikasının bir müddet daha destekleyici kalmaya devam edeceği beklentilerinin pay piyasalarını desteklediğini söyledi.
YARIN HANGİ VERİLER VAR?
Yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avro Bölgesi’nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD’de fabrika siparişleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 1.420 puanın direnç, 1.377 ve 1.350 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
AA FİNANS ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 1,62 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,62) göre bir önceki ay yüzde 17,53 olan yıllık enflasyonun yüzde 18,74’e çıkacağı hesaplanıyor.
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|972.153.127
|Karsan Otomotiv
|809.209.647
|Aselsan
|801.451.071
|Yapı ve Kredi Bank.
|606.641.914
|Türk Hava Yolları
|586.452.991
|Şişe Cam
|567.714.967
|Ereğli Demir Çelik
|521.434.029
|Emlak Konut GMYO
|387.782.742
|Kardemir (D)
|371.800.539
|Petkim
|302.025.248
|Tüpraş
|276.912.460
|Akbank
|266.862.501
|Odaş Elektrik
|245.062.968
|Çemaş Döküm
|234.018.413
|Fenerbahçe Futbol
|220.622.647
|Doğan Holding
|219.276.379
|Koza Altın
|218.436.781
|T. Halk Bankası
|213.097.517
|Jantsa Jant Sanayi
|188.555.985
|İş Bankası (C)
|179.356.245
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Fin.Kir.
|3,17
|2,89
|9,69
|Hektaş
|8,59
|8,05
|6,71
|Oyak Çimento
|6,71
|6,44
|4,19
|Jantsa Jant Sanayi
|73,65
|71,05
|3,66
|MLP Sağlık
|23,30
|22,50
|3,56
|Aselsan
|16,04
|15,51
|3,42
|Hedef Girişim
|2,85
|2,76
|3,26
|Otokar
|301,00
|291,50
|3,26
|Türkiye Sigorta
|4,82
|4,67
|3,21
|Tofaş Oto. Fab.
|33,82
|32,78
|3,17
|Borusan Yat. Paz.
|306,10
|297,00
|3,06
|Deva Holding
|26,20
|25,50
|2,75
|Fenerbahçe Futbol
|37,28
|36,36
|2,53
|Afyon Çimento
|3,85
|3,76
|2,39
|Galatasaray Sportif
|3,88
|3,79
|2,37
|Doğuş Otomotiv
|26,16
|25,56
|2,35
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,23
|7,07
|2,26
|Alarko Holding
|9,64
|9,43
|2,23
|Netaş Telekom.
|19,78
|19,35
|2,22
|Net Holding
|4,05
|3,97
|2,02
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|4,12
|4,57
|-9,85
|RTA Laboratuvarları
|21,32
|21,76
|-2,02
|Odaş Elektrik
|1,31
|1,33
|-1,82
|Konya Çimento
|877,70
|891,70
|-1,57
|Ereğli Demir Çelik
|19,70
|20,00
|-1,50
|Erbosan
|138,70
|140,70
|-1,42
|TAV Havalimanları
|22,28
|22,56
|-1,24
|Turkcell
|15,20
|15,38
|-1,17
|Global Yat. Holding
|3,04
|3,07
|-0,98
|İş Y. Men. Değ.
|13,48
|13,61
|-0,96
|Pegasus
|70,00
|70,65
|-0,92
|Emlak Konut GMYO
|1,81
|1,82
|-0,55
|Kardemir (D)
|7,81
|7,85
|-0,51
|Bim Mağazalar
|63,10
|63,40
|-0,47
|Enka İnşaat
|9,22
|9,26
|-0,43
|Koza Madencilik
|13,65
|13,70
|-0,36
|Migros Ticaret
|34,00
|34,10
|-0,29
|Sabancı Holding
|9,46
|9,48
|-0,21
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,36
|23,40
|-0,17
|Vestel
|29,84
|29,86
|-0,07
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