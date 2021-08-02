Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,48 değer kazanarak günü 1.399,65 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,74 puan artarken, toplam işlem hacmi 12,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

EN ÇOK KAZANDIRAN FİNANSAL KİRALAMA, EN ÇOK KAYBETTİREN TURİZM

Bankacılık endeksi yüzde 0,71, holding endeksi yüzde 0,68 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,03 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 1,20 ile turizm oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,68, teknoloji endeksi yüzde 2,05, hizmetler endeksi yüzde 0,05, sanayi endeksi yüzde 0,45 değer kazandı.

BIST 100’DE 75 HİSSE PRİM YAPTI, 20’Sİ GERİLEDİ

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2,99 puan ve yüzde 0,20 artarak 1.503,80 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 75’i prim yaptı, 20’si geriledi.

Garanti BBVA, Karsan Otomotiv, ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Analistler, geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Enflasyon Raporu sonrası Türk lirası varlıklardaki pozitif seyrin güç kazandığını belirterek, küresel bazda ise para politikasının bir müddet daha destekleyici kalmaya devam edeceği beklentilerinin pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avro Bölgesi’nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD’de fabrika siparişleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 1.420 puanın direnç, 1.377 ve 1.350 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA FİNANS ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 1,62 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,62) göre bir önceki ay yüzde 17,53 olan yıllık enflasyonun yüzde 18,74’e çıkacağı hesaplanıyor.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 972.153.127 Karsan Otomotiv 809.209.647 Aselsan 801.451.071 Yapı ve Kredi Bank. 606.641.914 Türk Hava Yolları 586.452.991 Şişe Cam 567.714.967 Ereğli Demir Çelik 521.434.029 Emlak Konut GMYO 387.782.742 Kardemir (D) 371.800.539 Petkim 302.025.248 Tüpraş 276.912.460 Akbank 266.862.501 Odaş Elektrik 245.062.968 Çemaş Döküm 234.018.413 Fenerbahçe Futbol 220.622.647 Doğan Holding 219.276.379 Koza Altın 218.436.781 T. Halk Bankası 213.097.517 Jantsa Jant Sanayi 188.555.985 İş Bankası (C) 179.356.245

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.Kir. 3,17 2,89 9,69 Hektaş 8,59 8,05 6,71 Oyak Çimento 6,71 6,44 4,19 Jantsa Jant Sanayi 73,65 71,05 3,66 MLP Sağlık 23,30 22,50 3,56 Aselsan 16,04 15,51 3,42 Hedef Girişim 2,85 2,76 3,26 Otokar 301,00 291,50 3,26 Türkiye Sigorta 4,82 4,67 3,21 Tofaş Oto. Fab. 33,82 32,78 3,17 Borusan Yat. Paz. 306,10 297,00 3,06 Deva Holding 26,20 25,50 2,75 Fenerbahçe Futbol 37,28 36,36 2,53 Afyon Çimento 3,85 3,76 2,39 Galatasaray Sportif 3,88 3,79 2,37 Doğuş Otomotiv 26,16 25,56 2,35 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,23 7,07 2,26 Alarko Holding 9,64 9,43 2,23 Netaş Telekom. 19,78 19,35 2,22 Net Holding 4,05 3,97 2,02

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: