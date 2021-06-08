Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 0,51 puan artarak 1.447,59 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 0,41 puan ve yüzde 0,03 kazanımla 1.447,49 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.443,39, en yüksek 1.453,90 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,04 artışla 1.447,59 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,15, hizmetler endeksi yüzde 0,10, teknoloji endeksi yüzde 0,36 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,15 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1,62 puan ve yüzde 0,10 yükselişle 1.547,57 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 40’ı prim yaptı, 51’i geriledi.

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Koza Altın, Koza Anadolu Metal ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.212.467.790 Garanti Bankası 1.180.135.829 Koza Altın 1.113.127.827 Koza Madencilik 646.269.092 Yapı ve Kredi Bank. 596.411.542 Sasa Polyester 531.874.315 Şişe Cam 527.596.930 Tüpraş 454.738.829 TAV Havalimanları 449.742.518 Kardemir (D) 399.336.272 Koç Holding 340.316.588 Akbank 318.567.103 İpek Doğal Enerji 311.599.644 Aselsan 309.144.497 Emlak Konut GMYO 279.746.011 Petkim 265.136.995 Ereğli Demir Çelik 243.092.755 Vestel 241.977.800 Jantsa Jant Sanayi 217.388.792 Vakıflar Bankası 210.028.344

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Parsan 31,40 29,86 5,16 Odaş Elektrik 2,15 2,07 3,86 Çimsa 24,50 23,66 3,55 TAV Havalimanları 26,74 25,84 3,48 Netaş Telekom. 21,96 21,34 2,91 İş Fin.Kir. 3,21 3,13 2,56 Selçuk Ecza Deposu 9,27 9,05 2,43 Çemaş Döküm 1,31 1,28 2,34 İhlas Gayrimenkul 1,21 1,19 1,68 Kerevitaş Gıda 4,75 4,68 1,50 Türk Hava Yolları 14,48 14,28 1,40 Polisan Holding 2,92 2,88 1,39 Doğan Holding 3,02 2,98 1,34 Sasa Polyester 34,20 33,78 1,24 Gözde Girişim 6,02 5,95 1,18 İş GMYO 1,90 1,88 1,06 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,29 7,22 0,97 İş Y. Men. Değ. 16,00 15,85 0,95 Vestel 31,52 31,26 0,83 MLP Sağlık 22,00 21,82 0,82

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK AZALAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: