Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 0,51 puan artarak 1.447,59 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 0,41 puan ve yüzde 0,03 kazanımla 1.447,49 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.443,39, en yüksek 1.453,90 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,04 artışla 1.447,59 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,15, hizmetler endeksi yüzde 0,10, teknoloji endeksi yüzde 0,36 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,15 değer kaybetti.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1,62 puan ve yüzde 0,10 yükselişle 1.547,57 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 40’ı prim yaptı, 51’i geriledi.
Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Koza Altın, Koza Anadolu Metal ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
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BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.212.467.790
|Garanti Bankası
|1.180.135.829
|Koza Altın
|1.113.127.827
|Koza Madencilik
|646.269.092
|Yapı ve Kredi Bank.
|596.411.542
|Sasa Polyester
|531.874.315
|Şişe Cam
|527.596.930
|Tüpraş
|454.738.829
|TAV Havalimanları
|449.742.518
|Kardemir (D)
|399.336.272
|Koç Holding
|340.316.588
|Akbank
|318.567.103
|İpek Doğal Enerji
|311.599.644
|Aselsan
|309.144.497
|Emlak Konut GMYO
|279.746.011
|Petkim
|265.136.995
|Ereğli Demir Çelik
|243.092.755
|Vestel
|241.977.800
|Jantsa Jant Sanayi
|217.388.792
|Vakıflar Bankası
|210.028.344
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Parsan
|31,40
|29,86
|5,16
|Odaş Elektrik
|2,15
|2,07
|3,86
|Çimsa
|24,50
|23,66
|3,55
|TAV Havalimanları
|26,74
|25,84
|3,48
|Netaş Telekom.
|21,96
|21,34
|2,91
|İş Fin.Kir.
|3,21
|3,13
|2,56
|Selçuk Ecza Deposu
|9,27
|9,05
|2,43
|Çemaş Döküm
|1,31
|1,28
|2,34
|İhlas Gayrimenkul
|1,21
|1,19
|1,68
|Kerevitaş Gıda
|4,75
|4,68
|1,50
|Türk Hava Yolları
|14,48
|14,28
|1,40
|Polisan Holding
|2,92
|2,88
|1,39
|Doğan Holding
|3,02
|2,98
|1,34
|Sasa Polyester
|34,20
|33,78
|1,24
|Gözde Girişim
|6,02
|5,95
|1,18
|İş GMYO
|1,90
|1,88
|1,06
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,29
|7,22
|0,97
|İş Y. Men. Değ.
|16,00
|15,85
|0,95
|Vestel
|31,52
|31,26
|0,83
|MLP Sağlık
|22,00
|21,82
|0,82
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK AZALAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Net Holding
|5,07
|5,49
|-7,65
|Borusan Mannesmann
|27,52
|28,68
|-4,04
|Koza Madencilik
|16,27
|16,70
|-2,57
|Karsan Otomotiv
|3,80
|3,90
|-2,56
|İpek Doğal Enerji
|13,60
|13,91
|-2,23
|Bagfaş
|23,80
|24,26
|-1,90
|Fenerbahçe Futbol
|32,86
|33,44
|-1,73
|Esenboğa Elektrik
|32,56
|33,12
|-1,69
|Deva Holding
|25,38
|25,78
|-1,55
|Yataş
|14,94
|15,15
|-1,39
|Otokar
|305,80
|310,00
|-1,35
|İndeks Bilgisayar
|6,32
|6,40
|-1,25
|Ege Gübre
|199,40
|201,80
|-1,19
|Türk Telekom
|7,16
|7,24
|-1,10
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,36
|22,60
|-1,06
|Aksa Enerji
|13,28
|13,41
|-0,97
|Konya Çimento
|824,10
|831,50
|-0,89
|Şekerbank
|1,13
|1,14
|-0,88
|Doğuş Otomotiv
|25,12
|25,34
|-0,87
|Torunlar GMYO
|3,45
|3,48
|-0,86
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