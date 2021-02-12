Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,46 değer kaybederek günü 1.538,44 puandan tamamladı. Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

BIST 100’DE EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Koza Altın 2.909.434.677 Sasa Polyester 1.664.409.909 Garanti Bankası 1.523.006.911 Şişe Cam 858.893.974 Emlak Konut GMYO 843.041.027 Koza Madencilik 736.555.280 Petkim 722.975.456 Doğan Holding 687.750.556 Ereğli Demir Çelik 626.706.811 İpek Doğal Enerji 621.521.683 Odaş Elektrik 555.120.461 Türk Traktör 541.739.625 Gübre Fabrikaları 522.050.486 Turkcell 510.936.202 Tüpraş 477.582.499 Türk Hava Yolları 455.630.304 İş Bankası (C) 414.921.157 Karsan Otomotiv 406.383.135 Kardemir (D) 393.769.250 Akbank 392.931.796

BIST 100’DE EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 34,42 31,30 9,97 Türk Traktör 204,40 190,30 7,41 Logo Yazılım 147,00 138,00 6,52 Koza Altın 144,20 136,70 5,49 Coca Cola İçecek 79,60 75,70 5,15 Alarko Holding 11,29 10,80 4,54 Deva Holding 31,70 30,50 3,93 Pınar Süt 26,36 25,62 2,89 Alcatel Lucent Teletaş 32,12 31,22 2,88 İpek Doğal Enerji 14,89 14,50 2,69 Anadolu Grubu Holding 29,58 28,88 2,42 Enerjisa Enerji 12,20 11,92 2,35 Netaş Telekomünikasyon 32,98 32,26 2,23 İş Bankası (C) 6,50 6,38 1,88 Koza Madencilik 18,32 17,99 1,83 Verusa Holding 60,60 59,80 1,34 Gübre Fabrikaları 69,15 68,30 1,24 Halk GMYO 3,63 3,59 1,11 Akçansa 20,20 20,04 0,80 Turkcell 16,67 16,55 0,73

BIST 100’DE EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Aygaz 17,37 18,15 -4,30 Ege Gübre 232,40 241,20 -3,65 Tüpraş 102,60 105,80 -3,02 Bursa Çimento 11,98 12,35 -3,00 Bera Holding 25,60 26,38 -2,96 Çemtaş 17,21 17,73 -2,93 Akiş GMYO 3,63 3,73 -2,68 Odaş Elektrik 4,02 4,13 -2,66 Kartonsan 80,80 82,95 -2,59 Doğan Holding 3,58 3,67 -2,45 Karsan Otomotiv 4,94 5,06 -2,37 Net Holding 4,15 4,25 -2,35 MLP Sağlık 23,44 24,00 -2,33 Tofaş Oto Fabrikası 36,48 37,34 -2,30 Doğuş Otomotiv 35,58 36,40 -2,25 Good-Year 9,48 9,69 -2,17 Petkim 4,98 5,09 -2,16 Tekfen Holding 17,51 17,89 -2,12 İhlas Gayrimenkul 1,39 1,42 -2,11 Yataş 17,36 17,73 -2,09

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)