Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,46 değer kaybederek günü 1.538,44 puandan tamamladı. Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
BIST 100’DE EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Koza Altın
|2.909.434.677
|Sasa Polyester
|1.664.409.909
|Garanti Bankası
|1.523.006.911
|Şişe Cam
|858.893.974
|Emlak Konut GMYO
|843.041.027
|Koza Madencilik
|736.555.280
|Petkim
|722.975.456
|Doğan Holding
|687.750.556
|Ereğli Demir Çelik
|626.706.811
|İpek Doğal Enerji
|621.521.683
|Odaş Elektrik
|555.120.461
|Türk Traktör
|541.739.625
|Gübre Fabrikaları
|522.050.486
|Turkcell
|510.936.202
|Tüpraş
|477.582.499
|Türk Hava Yolları
|455.630.304
|İş Bankası (C)
|414.921.157
|Karsan Otomotiv
|406.383.135
|Kardemir (D)
|393.769.250
|Akbank
|392.931.796
- En çok artanlar
- En çok azalanlar
- En çok işlem görenler
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BIST 100’DE EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|34,42
|31,30
|9,97
|Türk Traktör
|204,40
|190,30
|7,41
|Logo Yazılım
|147,00
|138,00
|6,52
|Koza Altın
|144,20
|136,70
|5,49
|Coca Cola İçecek
|79,60
|75,70
|5,15
|Alarko Holding
|11,29
|10,80
|4,54
|Deva Holding
|31,70
|30,50
|3,93
|Pınar Süt
|26,36
|25,62
|2,89
|Alcatel Lucent Teletaş
|32,12
|31,22
|2,88
|İpek Doğal Enerji
|14,89
|14,50
|2,69
|Anadolu Grubu Holding
|29,58
|28,88
|2,42
|Enerjisa Enerji
|12,20
|11,92
|2,35
|Netaş Telekomünikasyon
|32,98
|32,26
|2,23
|İş Bankası (C)
|6,50
|6,38
|1,88
|Koza Madencilik
|18,32
|17,99
|1,83
|Verusa Holding
|60,60
|59,80
|1,34
|Gübre Fabrikaları
|69,15
|68,30
|1,24
|Halk GMYO
|3,63
|3,59
|1,11
|Akçansa
|20,20
|20,04
|0,80
|Turkcell
|16,67
|16,55
|0,73
BIST 100’DE EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aygaz
|17,37
|18,15
|-4,30
|Ege Gübre
|232,40
|241,20
|-3,65
|Tüpraş
|102,60
|105,80
|-3,02
|Bursa Çimento
|11,98
|12,35
|-3,00
|Bera Holding
|25,60
|26,38
|-2,96
|Çemtaş
|17,21
|17,73
|-2,93
|Akiş GMYO
|3,63
|3,73
|-2,68
|Odaş Elektrik
|4,02
|4,13
|-2,66
|Kartonsan
|80,80
|82,95
|-2,59
|Doğan Holding
|3,58
|3,67
|-2,45
|Karsan Otomotiv
|4,94
|5,06
|-2,37
|Net Holding
|4,15
|4,25
|-2,35
|MLP Sağlık
|23,44
|24,00
|-2,33
|Tofaş Oto Fabrikası
|36,48
|37,34
|-2,30
|Doğuş Otomotiv
|35,58
|36,40
|-2,25
|Good-Year
|9,48
|9,69
|-2,17
|Petkim
|4,98
|5,09
|-2,16
|Tekfen Holding
|17,51
|17,89
|-2,12
|İhlas Gayrimenkul
|1,39
|1,42
|-2,11
|Yataş
|17,36
|17,73
|-2,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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