Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,06 değer kazancıyla 1.205,37 puandan tamamlayarak 8 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,64 puan artarken, toplam işlem hacmi 22,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 14,19 puan ve yüzde 1,08 yükselişle 1.329,97 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 66’sı prim yaptı, 33’ü geriledi. Garanti Bankası, Şişecam, Akbank, Şekerbank ve Halkbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

EN FAZLA KAZANDIRAN *

Bankacılık endeksi yüzde 4,41 holding endeksi yüzde 1,66 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,52 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 1,53 ile elektrik oldu.

Banka hisselerinin öncülüğünde 1.200 seviyesini aşan BIST 100 endeksi, günü 1.205,37 puandan tamamlayarak 17 Şubat’tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

ANALİSTLERİN YORUMU NE? *

Analistler, teşvik paketinin yarın görüşüleceğine dair haberlerin risk iştahını pozitif etkilediğini belirterek, yeni tip koronavirüs vaka sayıları ve bu kapsamda alınan önlemlerin de gündemin odağında bulunduğunu ifade etti.

YARIN HANGİ VERİLER TAKİP EDİLECEK? *

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya’da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avro Bölgesinde dış ticaret dengesi, ABD’de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.180 ve 1.150 puan seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu, 1.210’un üzerinde kapanışların olması durumunda 1.220 puanın gündeme geleceğini ifade etti.

PİYASALARDA GÜN SONU RAKAMLARI *

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.906,72 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,70 düşüşle 483 bin liradan tamamladı.

DÖVİZ KURU *

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,8723 lira, satışta 7,9039 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,9074 lira, satışta 7,9391 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1783, sterlin/dolar paritesi 1,2989, dolar/yen paritesi de 105,46 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,38 artışla 43,20 dolardan işlem görüyor.