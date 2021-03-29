Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,75 değer kazanarak günü 1.392,57 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,00 artışla 453 bin 750 liraya çıktı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,42 puan artarken, toplam işlem hacmi 18 milyar lira seviyesinde gerçekleşti

Bankacılık endeksi yüzde 0,23 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,41 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,48 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 2,68 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,27, sanayi endeksi yüzde 1,37, hizmetler endeksi yüzde 0,26 ve teknoloji endeksi yüzde 0,99 değer kazandı.

BIST 100: 55 HİSSE PRİM YAPTI, 39’U GERİLEDİ

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 10,29 puan ve yüzde 0,72 yükselerek 1.431,93 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 55’i prim yaptı, 39’u geriledi. Garanti Bankası, Kardemir (D), Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Petkim ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, petrol ve emtia fiyatlarındaki düşüş eğiliminin yeni haftaya da taşındığını belirterek, döviz kurları ile tahvil faizlerinin seyrinin takip edileceğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ve aşılama çalışmalarının da izleneceğini aktaran analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva’ın konuşması, Almanya’da enflasyon, Avro Bölgesinde ekonomik güven endeksi, ABD’de konut fiyatları ve ekonomik güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.450 seviyesinin direnç konumuna geldiğini ve bu seviyenin üzerinde yapılacak kapanışların alımların güçlenmesini sağlayabileceğini, 1.340 puanın ise destek olarak öne çıktığını bildirdi.

– Altının onsu 1.711,64 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.711,64 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,00 yükselişle 453 bin 750 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,1135 lira, satışta 8,1460 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,9837 lira, satışta 8,0157 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1773, sterlin/dolar paritesi 1,3787, dolar/yen paritesi de 109,72 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,15 kayıpla 64,20 dolardan işlem görüyor.

BU İÇERİKLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR