Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,09 değer kaybederek 1.443,70 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 15,87 puan azalışla 1.443,70 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,96 ve holding endeksi yüzde 0,92 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,40 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 2,88 ile ticaret oldu.

Analistler, dün ABD’de yayımlanan Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) 27-28 Nisan’daki toplantısına ilişkin tutanakların, bazı üyelerin varlık alımlarının azaltılmasını tartışmaya başlamaya hazır olduğunu ortaya koymasının ardından piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

ABD’de ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini ve bu durumun Fed’in piyasa yönlendirmesine ihtiyacı artırdığını belirten analistler, Banka’nın varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin tartışmaların sonbaharda başlayabileceği beklentilerinin, tutanakların ardından öne çekildiğini söyledi.

Analistler, Fed’in para politikası sıkılaştırmasına ilişkin zamanlama yönlendirmelerinin bundan sonra piyasaların ana gündemi olacağını aktararak, bugün yurt içinde, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Philadelphia Fed İmalat Endeksi’nin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç konumunda bulunduğunu belirten analistler, 1.440 ve 1.390 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.