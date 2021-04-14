Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,73 değer kazanarak 1.402,15 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 23,78 puan artışla 1.402,15 seviyesine yükseldi. Toplam işlem hacmi 8,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,90 ve holding endeksi yüzde 1,94 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,60 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 5,57 ile spor oldu.