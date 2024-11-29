ARA
DOLAR
34,70
0,28%
DOLAR
EURO
36,72
0,27%
EURO
GRAM ALTIN
2971,23
1,25%
GRAM ALTIN
BIST 100
9640,08
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (29 Kasım)

Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (29 Kasım)

Borsa İstanbul'da bugün 2 hissenin bedelsiz sermaye artırımı, 2 hissenin ise temettü dağıtımı nedeniyle fiyatında düzeltme olacak.

29 Kasım 2024 | 09:22
Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (29 Kasım)

Borsa İstanbul'dan hak kullanımına ilişkin bugün KAP'a yapılan bildirim şöyle:

ESCAR.E %820,81031 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 44,607 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
IZENR.E %325  İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 4,974 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
AYEN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,6136266 TL Teorik Fiyat: 30,866 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
DCTTR.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0113603 TL Teorik Fiyat: 23,889 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

İlgili Haberler
SPK'dan 4 para cezası, 1 kişiye suç duyurusu
SPK'dan 4 para cezası, 1 kişiye suç duyurusu
SPK'dan yeni bülten: 9 bedelsiz, 1 bedelli (tahsisli) onayı var
SPK'dan yeni bülten: 9 bedelsiz, 1 bedelli (tahsisli) onayı var
Sasa Polyester’in (SASA) sermaye artırımına onay geldi
Sasa Polyester’in (SASA) sermaye artırımına onay geldi
SPK'dan bedelsiz onayı alan son 9 şirket ve oranları
SPK'dan bedelsiz onayı alan son 9 şirket ve oranları
Bugün bedelsiz sermaye artırımı yapacak 2 şirket
Bugün bedelsiz sermaye artırımı yapacak 2 şirket
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
SPK’dan 77 internet sitesine erişim engeli kararı
SPK’dan 77 internet sitesine erişim engeli kararı
0
  • ALTIN GRAM - TL 2971,23 1,25%
  • ALTIN ONS 2663,95 0,99%
  • BIST 100 9640,08 0%
  • DOLAR/JAPON YENI 150,078 -0,901%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39859 -0,20942%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 108,21 -0,0851%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,6958 0,2763%
  • EURO/DOLAR 1,0575 0,1881%
  • EURO/TURK LIRASI 36,7232 0,2733%
  • STERLIN/DOLAR 1,2717 0,22619%
Borsa Haberleri
Piyasaların gözü bugün bu verilerde
Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (29 Kasım)
SPK'dan bedelsiz onayı alan son 9 şirket ve oranları
Üçüncü çeyrek bilançoları iyi gelmedi: 3 rasyoda en iyi sonuçları elde eden 17 şirket
Sasa Polyester’in (SASA) sermaye artırımına onay geldi
THY'den "BIST Katılım Endeksi" açıklaması
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Bugün bedelsiz sermaye artırımı yapacak 2 şirket
SPK'dan yeni bülten: 9 bedelsiz, 1 bedelli (tahsisli) onayı var
SPK'dan 4 para cezası, 1 kişiye suç duyurusu
SPK’dan 77 internet sitesine erişim engeli kararı
İzdemir Enerji (IZENR) bedelsiz tarihi belli oldu
Fenerbahçe (FENER) SPK başvurusunu duyurdu
Borsada bugün bedelsiz sermaye artırımı yapacak 4 şirket
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (28 Kasım)
GERİ
İLERİ
Piyasaların gözü bugün bu verilerde
Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (29 Kasım)
SPK'dan bedelsiz onayı alan son 9 şirket ve oranları
Üçüncü çeyrek bilançoları iyi gelmedi: 3 rasyoda en iyi sonuçları elde eden 17 şirket
Sasa Polyester’in (SASA) sermaye artırımına onay geldi
THY'den "BIST Katılım Endeksi" açıklaması
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Bugün bedelsiz sermaye artırımı yapacak 2 şirket
SPK'dan yeni bülten: 9 bedelsiz, 1 bedelli (tahsisli) onayı var
SPK'dan 4 para cezası, 1 kişiye suç duyurusu
SPK’dan 77 internet sitesine erişim engeli kararı
İzdemir Enerji (IZENR) bedelsiz tarihi belli oldu
Fenerbahçe (FENER) SPK başvurusunu duyurdu
Borsada bugün bedelsiz sermaye artırımı yapacak 4 şirket
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (28 Kasım)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL