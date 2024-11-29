Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (29 Kasım)

Borsa İstanbul'dan hak kullanımına ilişkin bugün KAP'a yapılan bildirim şöyle:
ESCAR.E %820,81031 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 44,607 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
IZENR.E %325 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 4,974 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
AYEN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,6136266 TL Teorik Fiyat: 30,866 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
DCTTR.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0113603 TL Teorik Fiyat: 23,889 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)