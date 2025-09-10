50 hissedarla kurulan fabrika: 100. üretim yılına hazırlanıyor

Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdür Vekili Sami Tekin, AA muhabirine fabrikanın Türkiye'nin özel teşebbüsle kurulan ilk şeker fabrikası olduğunu söyledi.



Fabrikanın Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TÜRKŞEKER) bünyesinde üretimini sürdürdüğünü aktaran Tekin, günlük 1800 ton şeker pancarı işleme kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

Şeker fabrikasının 100. kampanya dönemine hazırlanmasının heyecanını yaşadıklarını anlatan Tekin, "100. yılımızı inşallah bu sene idrak edeceğiz. Kampanya başlama tarihimiz 30 Eylül. 3 Ekim'de işletmenin pancar işlemeye başlama tarihi olarak planlanmakta. Bu sene 175 bin ton pancar işleyeceğiz. 22 bin 500 ton kristal şeker, 8 bin ton melas, 50 bin ton civarında da yaş pancar posası (küspe) üretmeyi planlıyoruz." dedi.

Yeni kampanya dönemi için hazırlıkların büyük bölümünün tamamlandığını kaydeden Tekin, şöyle konuştu:

"Cumhuriyetin ilk sanayi tesislerinden birini 100. yılında ayakta tutmak gerçekten heyecan verici. Bu noktada burada çalışmaktan da gurur duyuyorum. TÜRKŞEKER geçmişten bugüne bu mirası yaşatmakta ve yaşatmaya devam edecek. İlk üretim yılındaki heyecanın aynısını 1 asır sonra tekrar yaşamaktayız. Asırlarca yaşatmak için o gücü ve heyecanı içimizde hissediyoruz." Şeker fabrikasının bölge üreticisine ekonomik açıdan ciddi fayda sağladığını dile getiren Tekin, başarılı bir üretim sezonu için gece gündüz çalışacaklarını sözlerine ekledi.

