İş hayatında dengeler değişti: Yapay zeka kıdemlileri alta itti, gençler yine işsiz kaldı

Hiring Lab verilerine göre, ABD teknoloji sektöründe en az 5 yıl deneyim isteyen ilanların oranı 2022'de yüzde 37 iken 2025'te yüzde 42'ye yükseldi. Buna karşılık orta seviye pozisyonların payı azalırken, giriş seviyesi ilanların oranı büyük ölçüde sabit kaldı. Uzmanlara göre şirketler, daha düşük işe alım riski ve daha kısa uyum süresi nedeniyle deneyimli çalışanları tercih ediyor. Bu durum ise yeni mezunların aynı ilanlara çok daha güçlü adaylarla rekabet etmesine yol açıyor.