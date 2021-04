Qua Granite Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan, “Şirketimizin geleceğine güvenerek yatırımcı sayısı bakımından borsa rekoru kırılmasında katkısı olan 846 bini aşkın ortağımıza çok teşekkür ederim. Türkiye tarihinin en yüksek katılımlı halka arzını yapmaktan dolayı gurur duyuyoruz” diye konuştu. Halka arzda sermaye artırımı yolu ile elde edilen yaklaşık 247 milyon TL’lik kaynağın önemli bir kısmının halihazırda devam eden kapasite artırımına yönelik yatırımın finansmanında kullanılacağını aktaran Ercan, halka arzın ardından şirketin bir yıl süreyle bedelli sermaye artırımı, kendisinin de 6 ay süreyle hisse satışı yapmayacağı taahhüdünde bulunduklarını söyledi.

Qua Granite’in İnfo Yatırım aracılığındaki halka arzı dolayısıyla Borsa İstanbul’da Gong Töreni düzenlendi.

Törene, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Qua Granite Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan, İnfo Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp, Qua Granite Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Yavuz Arıcan ile Qua Granite bayileri katıldı.

Ergun, törende yaptığı konuşmada, Qua Granite’in yaklaşık 846 bin yatırımcıya satış gerçekleştirerek çok başarılı bir halka arz gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Sermaye piyasaları olarak her ortamda, her fırsatta vurguladıkları en önemli hususlardan birinin finansal okur yazarlık olduğunu belirten Ergun, “Amacımız finansal okur yazarlığı yüksek, bilinçli bir yatırımcı kitlesi oluşturmaktır. Bu amaçla aracı kurumlarımıza hazırlayacakları araştırma raporları için finansal destek vermeye başlayacağız. Biz de borsa olarak her ortamda, sosyal mecralarda duyurular yapmaya videolar yapmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Ergun, yatırımcıları en büyük beklentilerinin ise şirketle ilgili bilgileri Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan (KAP) takip etmeleri yönünde olduğunu ifade ederek, “Sosyal medyaya itibar etmeyiniz. Bu şekilde bir yandan yatırımcılarımıza bu hatırlatmalarda bulunmuşken diğer yandan bu başarılı halka arzda emeği geçen herkese, Qua Granit’in değerli yöneticilerine ve çalışanlarına, Info Yatırım’a çok teşekkür ediyorum. Qua Granit’e borsa ailemize hoş geldiniz diyorum, bu halka arzın sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

“Borsaya ve Türkiye’nin geleceğine inanıyoruz”

Qua Granite Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan ise konuşmasına başlarken duygulanarak göz yaşlarını tutamadı.

Kendileri için her şeyin küçük bir hayalle başladığını ve bu hayalle fabrikayı büyüttüklerini aktaran Ercan, kendilerine inan insanlarla birlikte Qua Granite’in bugün Türkiye’nin ve hatta dünyanın en büyük teknik granit üreticilerinden birisi haline geldiğine dikkati çekti.

Borsa İstanbul gibi itibarı yüksek bir borsada seansa başladıklarını ve burada halka bu şirketi sunmak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirten Ercan,”Ve belki çok nadir olanlardan biri şu, biz halka arzdan sonra gelecek rakamla yatırım yapacağız demedik. Öncelikle kendimiz yatırımımıza başladık. Geçen yılın ekim ayı itibarıyla yatırımımıza başladık ve bu yatırımı halkımıza açarak birkaç ay sonra açılacak bu yatırıma ortak ediyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü birlikten güç doğacağına, daha büyük hedeflerimiz olacağına, borsaya ve Türkiye’nin geleceğine inanıyoruz. Ve bunun için daha çok şeyler yapacağız. Bizim için borsaya açılmak ve buradan gelecek maddi imkanlar tabii ki önemli ama bizim en önemli önceliğimiz tabii ki hayallerimiz. Hayallerimiz çok büyük ve bu hayallerin peşinden koşmak gerçekten çok zevkli bir şey.” dedi.

Ercan, BIST Yıldız Pazar’da direkt açılan ve Yıldız Pazar’daki Yönetim Kurulu Başkanları arasında muhtemelen en genç olanlardan biri ya da en genci olduğunu ifade ederek, “Bu yüzden aslında bütün yatırımcılarımıza söylemek istediğim en genç yatırımcıya yatırım yapın, en genç yatırımcıya destek olun. Ben de herkese söz veriyorum ki bu şirket çok daha güzel olacak, bu şirketi çok daha geliştireceğiz. Herkes diyor ki ‘halka arz olduk yeni başlıyoruz’ ama inanın biz daha başlamadık bile. Bu sadece bizim için bir altyapıydı ve inşallah bugünden sonra başlıyoruz ve hedeflerimiz büyük. İnşallah hep beraber bu hedefleri gerçekleştireceğiz.” şeklinde konuştu.

“Yaklaşık 247 milyon TL’lik kaynağın önemli bir kısmı devam eden kapasite artırımına yönelik yatırımın finansmanına ayrılacak”

Yatırımcıların Qua Granite halka arzına olan ilgisinin Türkiye ekonomisi ve sermaye piyasalarına olan inancın bir göstergesi olduğunu işaret eden Ercan, “Şirketimizin geleceğine güvenerek yatırımcı sayısı bakımından Borsa rekoru kırılmasında katkısı olan 846 bini aşkın ortağımıza çok teşekkür ederim. Türkiye tarihinin en yüksek katılımlı halka arzını yapmaktan dolayı hem gurur duyuyoruz, hem de bu kadar fazla kişinin sorumluluğunu üzerimizde hissediyoruz. Bu sorumluluk bilinciyle bundan sonrasında da çok başarılı olacağımıza söz veriyoruz.” diye konuştu.

Halka arzda sermaye artırımı yolu ile elde edilen yaklaşık 247 milyon TL’lik kaynağın önemli bir kısmının halihazırda devam eden kapasite artırımına yönelik yatırımın finansmanında kullanılacağını aktaran Ercan, halka arzın ardından şirketin bir yıl süreyle bedelli sermaye artırımı, kendisinin de 6 ay süreyle hisse satışı yapmayacağı taahhüdünde bulunduklarını söyledi.

“Referans niteliği taşıyacak halka arz”

İnfo Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp da son dönemde özellikle halka arzlar yoluyla yatırımcı sayılarında ciddi artış yaşandığına dikkati çekerek, “Qua Granite’in halka arzına ise Türkiye’de borsa hisselerine yatırım yapan kişilerin yaklaşık üçte biri katıldı. Böylece, özünde sermayenin tabana yayılmasını hedefleyen halka arz kavramı yerini bulmuş oldu. Qua Granite’in halka arzına gösterilen ilginin, önümüzdeki dönem için referans niteliği taşıyacağına ve borsamızda halka açılmak isteyen şirketlere de ilham vereceğine inanıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Yatırımcı sayısı açısından Borsa İstanbul tarihinin rekoru kırıldı

Öte yandan toplantı sonrası aktarılan bilgilere göre, Türkiye’nin sadece teknik granit üreten en büyük şirketi olan Qua Granite, son 3 yılda halka arz edilen şirketlerin en büyüğü olarak BİST Yıldız Pazar’da 16,46 TL fiyat ve “QUAGR” koduyla işlem görmeye başladı. İnfo Yatırım aracılığında, 5-6 Nisan tarihlerinde Borsa’da Satış yöntemiyle gerçekleştirilen halka arzda 846 bini aşkın katılımcı ile yatırımcı sayısı açısından Borsa İstanbul tarihinin rekoru kırılmıştı.

Qua Granit’in işlem görmesinin hemen ardından 5 işlem günü süreyle her gün açılış seansında, halka arz fiyatından, İnfo Yatırım aracılığı ile halka arz fiyatı olan 16,46 TL’den 1 milyon 800 bin adet günlük geçerli alım emri girilecek. Piyasa fiyatı halka arz fiyatının üzerinde olursa alım yapılmayacak.