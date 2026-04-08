ARA
DOLAR
44,51
-0,20%
DOLAR
EURO
51,89
0,34%
EURO
ALTIN
6753,45
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
ALES geç başvuru ücreti ne kadar? ALES puanı kaç yıl geçerli?

Lisansüstü eğitim başvuruları ve akademik kadro ilanları için kritik öneme sahip olan 2026 ALES/1 (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) için takvim netleşti. Peki ALES geç başvuru ücreti ne kadar? ALES puanı kaç yıl geçerli?

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Son Güncellenme:
Akademik kariyer ve lisansüstü eğitim hedefleri için kritik bir eşik olan 2026 ALES/1 (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) için normal başvuru süreci geride kaldı. Ancak ÖSYM takvimine göre, bu süreci kaçıran adaylar için son bir kapı yarın açılıyor.

ALES/1 Geç Başvuru Günü Yarın!

Normal başvuruları 25 Mart – 2 Nisan tarihleri arasında tamamlayamayan adaylar için tek günlük ek süre tanımlandı.

Geç Başvuru Tarihi: 9 Nisan 2026 Perşembe

İşlem Saati: Başvurular sabah saat 10:30'da başlayacak ve aynı gün saat 23:59'da sona erecektir.

Ücret Detayı: Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti genellikle %50 artırımlı olarak tahsil edilir ve ödemenin aynı gün içerisinde tamamlanması şarttır.

2026 ALES Sınav ve Sonuç Takvimi

Yılın ilk ALES oturumu Mayıs ayında gerçekleştirilecek. Diğer oturumların tarihleri de şu şekilde netleşti:

OturumSınav TarihiBaşvuru DönemiSonuç Açıklanma
ALES/110 Mayıs 202625 Mart – 2 Nisan 20265 Haziran 2026
ALES/226 Temmuz 202610 – 18 Haziran 202614 Ağustos 2026
ALES/329 Kasım 20267 – 15 Ekim 202617 Aralık 2026

Sınav Hakkında Kritik Bilgiler

Sınav Saati: ALES/1 oturumu 10:15'te başlayacaktır. (Adayların saat 10:00'dan sonra sınav binalarına girişine izin verilmez.)

Soru Yapısı: Sınavda sayısal ve sözel bölümlerden oluşan toplam 100 soru yer alacak ve adaylara 150 dakika süre tanınacaktır.

Geçerlilik: ALES sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerliliğini korumaktadır.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL