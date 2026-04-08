ALES geç başvuru ücreti ne kadar? ALES puanı kaç yıl geçerli?

Akademik kariyer ve lisansüstü eğitim hedefleri için kritik bir eşik olan 2026 ALES/1 (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) için normal başvuru süreci geride kaldı. Ancak ÖSYM takvimine göre, bu süreci kaçıran adaylar için son bir kapı yarın açılıyor.
ALES/1 Geç Başvuru Günü Yarın!
Normal başvuruları 25 Mart – 2 Nisan tarihleri arasında tamamlayamayan adaylar için tek günlük ek süre tanımlandı.
Geç Başvuru Tarihi: 9 Nisan 2026 Perşembe
İşlem Saati: Başvurular sabah saat 10:30'da başlayacak ve aynı gün saat 23:59'da sona erecektir.
Ücret Detayı: Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti genellikle %50 artırımlı olarak tahsil edilir ve ödemenin aynı gün içerisinde tamamlanması şarttır.
2026 ALES Sınav ve Sonuç Takvimi
Yılın ilk ALES oturumu Mayıs ayında gerçekleştirilecek. Diğer oturumların tarihleri de şu şekilde netleşti:
|Oturum
|Sınav Tarihi
|Başvuru Dönemi
|Sonuç Açıklanma
|ALES/1
|10 Mayıs 2026
|25 Mart – 2 Nisan 2026
|5 Haziran 2026
|ALES/2
|26 Temmuz 2026
|10 – 18 Haziran 2026
|14 Ağustos 2026
|ALES/3
|29 Kasım 2026
|7 – 15 Ekim 2026
|17 Aralık 2026
Sınav Hakkında Kritik Bilgiler
Sınav Saati: ALES/1 oturumu 10:15'te başlayacaktır. (Adayların saat 10:00'dan sonra sınav binalarına girişine izin verilmez.)
Soru Yapısı: Sınavda sayısal ve sözel bölümlerden oluşan toplam 100 soru yer alacak ve adaylara 150 dakika süre tanınacaktır.
Geçerlilik: ALES sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerliliğini korumaktadır.