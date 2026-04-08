Ziraat Bankası personel alımı şartları neler? Başvurular ne zaman?

Banka, hem denetim mekanizmasını güçlendirmek hem de şube ağındaki operasyonel verimliliği artırmak amacıyla toplam 180 yeni personel istihdam edecek.
Kadro Dağılımı ve Görev Yerleri
Banka bu alımı iki ana unvan üzerinden gerçekleştirecek:
Müfettiş Yardımcısı (20 Kişi): Bu kadroya seçilen adaylar İstanbul merkezli Teftiş Kurulu bünyesinde görev yapacak.
Uzman Yardımcısı (160 Kişi): Bu kadroya seçilenler, Türkiye genelinde belirlenen 17 farklı ildeki şubelerde görevlendirilecek.
Şehir Bazlı Uzman Yardımcısı Kontenjanları
En yüksek kontenjanın İstanbul ve Ankara'ya ayrıldığı görülüyor:
|Şehir
|Kontenjan
|Şehir
|Kontenjan
|İstanbul (Avrupa)
|40
|Antalya
|10
|İstanbul (Anadolu)
|25
|İzmir
|8
|Ankara
|15
|Gaziantep
|7
|Adana
|10
|Diyarbakır / Van / Konya
|5 (her biri)
|Bursa
|10
|Kayseri / Kocaeli
|5 (her biri)
Kimler Başvurabilir? (Özel Şartlar)
Her iki kadro için de 01.01.1996 ve sonrası doğumlu olma şartı aranıyor.
Eğitim Kriteri: İdari alanlar (İktisat, İşletme, Hukuk, Maliye vb.) ve Mühendislik alanlarından (Endüstri, Bilgisayar, İnşaat vb.) mezun olanlar veya Haziran 2026 itibarıyla mezun olacak adaylar başvurabiliyor.
Mülakat Kısıtı: Daha önce Ziraat Bankası'nın ilgili unvanlar için yaptığı mülakat aşamalarında elenmemiş olmak temel şartlardan biri.
Askerlik: Erkek adayların askerliğini yapmış, muaf olması veya en az sınav tarihi itibarıyla tecilli olması gerekiyor.
Başvuru Takvimi ve Yöntemi
Başvuru süreci yarın sabah itibarıyla başlıyor:
Başvuru Tarihleri: 9 Nisan – 24 Nisan 2026
Başvuru Kanalı: İstanbul Üniversitesi’nin ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr adresi üzerinden online olarak.
Önemli: Müfettiş Yardımcılığı ve Uzman Yardımcılığı için başvuru ekranları farklıdır; adayların kendilerine uygun alanı dikkatle seçmesi gerekmektedir.