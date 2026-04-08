LGS 2026 son başvuru günü ne zaman? LGS hangi güne alındı?

2026 yılı sınav takviminde yapılan güncelleme ve başvuru detayları, liselere yerleşecek adaylar ve aileleri tarafından yakından takip ediliyor.
LGS Başvuruları Ne Zaman Bitecek?
MEB’in yayımladığı son kılavuza göre, başvuruların tamamlanması için artık son saatlere girildi:
Son Başvuru Tarihi: 10 Nisan 2026 Cuma
İşlem Yeri: Başvurular, öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamda gerçekleştiriliyor.
Ücret: LGS merkezi sınavına katılacak öğrenciler için herhangi bir başvuru ücreti alınmamaktadır.
Başvuru ve Giriş Belgesi Süreci
Başvuru işlemleri dijital ortamda devam ederken, onay süreci için okul müdürlükleri devrede olacak.
Veli Başvurusu: Elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
Okul Onayı İçin Son Tarih: 13 Nisan 2026. (Başvurunuzun okul idaresi tarafından onaylandığından emin olmanız önemlidir.)
Sınav Giriş Belgelerinin Yayını: 3 Haziran 2026. (Giriş belgeleri internet üzerinden erişime açılacak.)
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek merkezi sınav, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü iki oturum halinde uygulanacak. Sözel bölüm saat 09.30’da, sayısal bölüm ise 11.30’da başlayacak.
Sonuçlar ve Tercih Dönemi
Sınav sonrası maraton, yerleştirme süreciyle Temmuz ve Ağustos aylarında devam edecek:
Sınav Sonuçlarının İlanı: 10 Temmuz 2026. (Sonuç belgeleri posta ile gönderilmeyecek, MEB'in sitesinden öğrenilecek.)
Kontenjan Tablolarının Yayını: 10 Temmuz 2026.
Tercih İşlemleri: 13 - 24 Temmuz 2026.
Yerleştirme Sonuçlarının İlanı: 5 Ağustos 2026.