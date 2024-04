Temettü verimliliği nedir? 6 soruda temettü kavramı

Temettü, anonim şirketler başta olmak üzere şirketlerin belli bir dönemde elde ettikleri kardan o şirketin hissedarlarına dağıtılan kar payını ifade eder. Temettü miktarını etkileyen birçok faktör vardır. Şirketin karlılığı, finansal performansı ve yönetim politikaları temettü miktarını etkileyen başlıca faktörlerdendir. InvestAZ Araştırma ve Strateji Birim Müdürü Mehmet Bilal Bircan temettü kavramıyla ilgili şu yorumları yapıyor:

ŞİRKETLER NEDEN TEMETTÜ VERİR?

"Şirketlerin temettü vermesinin esas sebebi yatırımcıları kendine çekmek istemesidir. Çünkü temettü dağıtacak şirket kar edebilmelidir ki temettü dağıtabilsin. Yatırımcılar da bu nedenle temettü ödemesi yapan şirketlere yönelirler. Çünkü temettü dağıtan şirketler, genellikle karlılığı yüksek ve güçlü finansal yapıya sahip olan şirketlerdir. Burada yatırımcının dikkat etmesi gereken bir diğer husus da temettü ödemesinin sürdürülebilirliğidir. Temettü dağıtan şirket sürdürülebilir olarak temettü veriyorsa bu şirket açısından karlılığın ve büyümenin sürdürülebilir olduğunu gösterdiği gibi yatırımcının şirkete olan güvenini de arttırır. Bu durum, yatırımcının o şirkette uzun vadeli yatırımcı olmasını sağlar bu da şirketin finansal yapısını olumlu yönde etkiler. Ayrıca temettü, yatırımcı için elindeki hisse senedinin fiyatındaki artış ve azalışından bağımsız olarak bir nakit akışı sağlar"



TEMETTÜ MİKTARI NASIL BELİRLENİR?



Dağıtılacak temettü miktarına, şirketlerin genel kurul toplantılarında şirket hissedarları karar verirler. Hissedarların payına düşen temettü miktarı ellerindeki şirket hisse senedi miktarına göre hesaplanır ve bu hesaplama hisse başına düşen temettü miktarı olarak da ifade edilebilir. Temettü konusunda karşımıza çıkan bir diğer kavram temettü dağıtım oranıdır.



TEMETTÜ VERİMLİLİĞİ NEDİR, NASIL HESAPLANIR?



Temettü Dağıtma Oranı = Toplam Brüt Temettü Miktarı / Net Dağıtılabilir Dönem Kârı şeklinde hesaplanır. Temettü konusunda karşımıza çıkan bir diğer kavram temettü verimliliğidir. Temettü Verimliliği = Hisse Başına Düşen Temettü / Hisse Fiyatı şeklinde hesaplanır. Örneğin, bir şirketin hisse fiyatı 100 TL ve hisse başına ödediği temettü 10 TL ise, temettü verimliliği şöyle hesaplanabilir: Temettü Verimliliği = 10 TL / 100 TL = 0,10 veya %10. Bu şirketin temettü verimliliği %10’dur. Temettü verimliliği yatırımcının ödediği paranın yüzde kaçını geri alacak olduğunu gösterdiğinden yatırımcının temettü hissesi alıp almama kararını etkiler. Bu yönden temettü verimi önemlidir. Ayrıca temettü verimliliği, temettü dağıtan farklı şirketler arasında yatırımcının karşılaştırma yapmasını sağlar.



TEMETTÜ ÇEŞİTLERİ



"Borsaya kote yani borsada işlem gören şirketlerde temettü dağıtımı iki şekilde olmaktadır. Bunlardan ilki nakit olarak ödenen temettüler ikicisi de yeni hisse senedi olarak dağıtılan temettülerdir. Nakit olarak dağıtılması halinde temettü ödemesi peşin veya taksitli olarak dağıtıma konu olabilir. Temettü almak için temettü dağıtacak hisse senedini almak, temettü dağıtım tarihlerini takip etmek, temettü için temettü dağıtılan tarihten önce hesapta temettü dağıtacak hisseyi bulundurmak gerekir. Temettü ödemesinin yapıldığı tarihte yatırımcı elindeki hisse senedi oranında temettü ödemesini alır. Şirketlerin temettü tarihi değişkenlik gösterse de genellikle yılın 2. çeyreğinde temettü dağıtımı gerçekleşmektedir. Temettü dağıtım tarihinden T+2 iş günü sonra temettü miktarı hesaba yansır.



TEMETTÜ SONRA HİSSE FİYATI DÜŞER Mİ, NE KADAR DÜŞER?



Temettü sonrası hissenin fiyatı birçok değişkene bağlı olarak değişebilmektedir. Teorik olarak temettü sonrası hissenin fiyatı dağıtılan temettü miktarı kadar düşer. Örneğin 40 TL olan bir hisse senedi 4 TL temettü dağıttıysa hissenin temettü sonrası fiyatı 36 TL olur. Yalnız her durumda hissenin değeri temettü değeri kadar düşüş göstermez. Örneğin temettü sonrası yeni bir yatırım kararı açıklandıysa bu hissenin değerine pozitif olarak yansır. Örnek olarak pozitif yansıyacak başka bir durumsa temettü ödemesi alan yatırımcılarının çoğunun aldıkları temettü miktarlarıyla temettü aldıkları hisseyi satın alıp ellerindeki lot sayısını arttırmalarıdır. Bu da hissenin fiyatına olumlu olarak yansır.



HANGİ ŞİRKETLER TEMETTÜ VERİR?



Yatırımcıların merak ettiği bir diğer husus da hangi hisselerin temettü verdiğidir. Borsamızda BİST Temettü Endeksi ve BİST Temettü 25 Endeksi olmak üzere iki endeks bulunmaktadır. Bu endekslerde yer alan şirketler yatırımcılarına her yıl değişen oranlarda temettü ödemesi yaparlar. Temettü, yatırımcılar açısından uzun vadeli bir yatırım stratejisidir. Çünkü bazı yatırımcılar aldıkları temettü miktarıyla ellerindeki hisse senedi lot miktarını arttırıp ileriki dönemlerde kendilerine bir pasif gelir imkanı sunarken bazı yatırımcılar da kendine bir nakit akışı sağlamak amacıyla temettü endeksinde yer alan şirketlere yatırım yaparlar. Her iki durumda da yatırımcılar karlılığı ve finansal performansı yüksek şirketlere yatırım yaptığı için bu yatırımcı açısından mantıklı bir yatırım stratejisi olarak değerlendirilebilir"