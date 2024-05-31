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Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü avansı kararını açıkladı

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. bugün KAP'a 'Kar payı avansı 2024-1 Çeyrek' konulu bilgilendirmede bulundu.

31 Mayıs 2024 | 19:58
Son Güncellenme: 31 Mayıs 2024 | 19:59
Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü avansı kararını açıkladı

Bugün ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na temettü avansı kararını da bildirdi. Şirketten yapılan açıklamad şu bilgi paylaşıldı: 
Şirketimizin, 16.04.2024 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurulumuzda gündemin 7. maddesi ile kâr payı avansı dağıtılabilmesi için Yönetim Kuruluna verilen yetki kapsamında; 31.05.2024 tarihinde kamuoyuna açıklanmış konsolide finansal tablolarda görüldüğü üzere 01.01.2024 – 31.03.2024 döneminde oluşan ara dönem kârından, kâr payı avansı dağıtılmamasına karar verilmiştir.
 

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Borsada sattığım hissenin parası ne zaman gelir?
Borsada dün 'bedelsiz' kararı açıklayan 3 şirket
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