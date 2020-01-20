Uzmanlardan dolar/TL tahmini

Ocak 20, 2020 0 Yorum 133 Okunma
Uzmanlardan dolar/TL tahmini

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, gösterge bazındaki faiz oranını 75 baz puan düşürdükten sonra TL’de değerlenme görüldü.

Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 11,25’e indirmesinin ardından Türkiye, negatif reel faiz oranları olan ülkelerden birisi oldu.

Yine de karar, uzmanlara göre, Türkiye’nin borçlanma maliyetlerini enflasyon görünümünün öngördüğünden daha hızlı azaltacağı yönündeki endişeleri azaltabilir.

Tüketici fiyatları aralık ayında bir önceki yıla göre yüzde 11,8 yükseldi ancak politika yapıcılar, yılın ikinci çeyreğinden başlayarak enflasyonun yılı yüzde 8,2’ye inerek yavaşlamasını bekliyor.

Dolar kuru geçen hafta 5,90 altında seyrine devam etti. Uzmanlara göre, kurda 5,87 bandı altında 5,83-5,80, geniş perspektifte 5,90-5,91 altında kısa vadede düşüş eğilimi ön planda olabilir.

5,90 üzerinde kurda yukarı yönlü riskler artabilir.

PİYASALARDA HAFTANIN İLK RAKAMLARI! DOLAR 5.90 SINIRINDA



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