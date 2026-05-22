25 Mayıs Pazartesi bankalar açık mı, kapalı mı? Arife günü bankalar kaça kadar açık?

Kurban Bayramı yaklaşırken, vatandaşların gündeminde bankaların çalışma durumu yer almaya başladı. Bayram öncesi para transferi, EFT ve havale işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler, 25 Mayıs Pazartesi günü ile 26 Mayıs Arife günü bankaların açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, pazartesi günü bankalar çalışıyor mu? Arife günü bankalar tam gün mü, yarım gün mü açık? Bankalar saat kaça kadar hizmet verecek?
1 25 Mayıs Pazartesi bankalar açık mı, kapalı mı?
25 Mayıs 2026 Pazartesi günü tüm kamu ve özel bankalar hizmet vermeye devam edecek. Kurban Bayramı tatili başlamadığı için 25 Mayıs Pazartesi günü bankalar açık olacak.
EFT, havale ve FAST işlemleri yapılabilecek.
2 26 Mayıs Salı (Arife Günü) bankalar açık olacak mı?
2026 Kurban Bayramı Arife günü olan 26 Mayıs Salı resmi tatil yarım gün uygulanacağı için bankaların çalışma saatlerinde değişiklik olacak. Buna göre bankalar sabah normal mesai saatinde, yani 09.00’da açılacak. Resmi tatilin saat 13.00 itibarıyla başlayacak olması nedeniyle banka şubeleri ise 12.30 veya en geç 13.00’e kadar işlem gerçekleştirecek.
Öğleden sonra ise bankalar hizmet vermeyecek.
3 26 Mayıs Salı günü EFT ve havale işlemleri yapılacak mı?
26 Mayıs Salı günü saat 13.00’ten sonra şubelerden ya da internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirilecek EFT işlemleri, bayram tatilinin ardından ilk iş günü olan 1 Haziran Pazartesi günü hesaplara yansıyacak. FAST sistemi üzerinden yapılan para transferleri ise limitler dahilinde 7 gün 24 saat sürdürülebilecek.
4 Kurban Bayramı'nda bankalar açık mı, kapalı mı?
Kurban Bayramı boyunca özel ve kamu bankaları hizmet vermeyecek. Bankalar, Kurban Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından 1 Haziran 2026 Pazartesi günü itibarıyla normal mesai düzenine yeniden geçecek. Bayram boyunca ise vatandaşlar işlemlerini ATM’ler, mobil bankacılık uygulamaları ve internet şubeleri üzerinden sürdürebilecek.