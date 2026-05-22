Kargo şirketleri bayramda çalışıyor mu?

Kurban Bayramı'nda en çok merak edilen soruların başında "25 Mayıs kargolar açık mı?" ve "25 Mayıs Pazartesi kargolar dağıtım yapacak mı?" soruları geliyor.

Peki, Kurban Bayramı öncesi 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat ve PTT Kargo çalışıyor mu?

Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan kararla, kamu personeli için 25 Mayıs Pazartesi günü tam gün idari izin kapsamına alındı. Ancak idari izin kararı yalnızca kamu kurumlarını kapsadığı için özel sektörü ve özel kargo firmalarını bağlamamaktadır. Bu doğrultuda, 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü kargolar resmi tatil kapsamında olmadığından normal çalışma düzeninde hizmet vermeye devam edecektir. Şubeler kargo alımı yapacak, dağıtım araçları ise sahada olacaktır.

Vatandaşların en çok merak ettiği kurumlardan biri de devlet kuruluşu olan PTT oldu. 25 Mayıs Pazartesi günü kamu çalışanları için idari izin olsa da PTT Kargo ve PTT şubelerinin 25 Mayıs Pazartesi günü normal mesai düzeninde hizmet vermesi beklenmektedir. Ancak 26 Mayıs Salı (Arife Günü) resmi tatil öğleden sonra başladığı için, PTT Kargo Arefe günü saat 13.00’e kadar yarım gün hizmet verecektir.

Kurban Bayramı resmi tatili 26 Mayıs Salı günü saat 13.00 itibarıyla başlayıp, 30 Mayıs Cumartesi akşamı sona erecek. Bu süreçte tüm kargo firmaları resmi tatil moduna geçeceği için şubeler kapalı olacak ve dağıtım yapılmayacaktır. Kargo firmalarında normal işleyişe 1 Haziran 2026 Pazartesi günü itibarıyla tamamen dönülecektir.