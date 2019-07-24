Enerji hisselerini kur artışı zorluyor

Temmuz 24, 2019 0 Yorum 177 Okunma
Enerji hisselerini kur artışı zorluyor

Enerji şirketleri, ilk çeyrekte de iyi sonuçlar elde edemedi.

Şirketlerin döviz borçlu yapısının kârlılıkları baskıladığı, kur artışıyla yükselen finansman maliyetlerinin risk oluşturduğu kaydediliyor.

Toparlanma için ise TL’de dengeli bir seyre ihtiyaç duyuluyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap