Enerji hisselerini kur artışı zorluyor
Enerji şirketleri, ilk çeyrekte de iyi sonuçlar elde edemedi.
Şirketlerin döviz borçlu yapısının kârlılıkları baskıladığı, kur artışıyla yükselen finansman maliyetlerinin risk oluşturduğu kaydediliyor.
Toparlanma için ise TL’de dengeli bir seyre ihtiyaç duyuluyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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