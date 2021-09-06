İkinci çeyrekte GSYİH yıllık yüzde 21,7 oranında yükseldi. Yılın ilk yarısında trend üstü büyümenin hızlanarak devam ettiği görüldü.

2020’deki yüksek kredi arzının aktivite üzerindeki etkisinin sürdüğü kaydedilirken pandeminin gidişatıyla ilgili daha sakin seyrin, ekonomik aktiviteyi güçlü tutan başlıca etmen olduğu söyleniyor.

Ekonomik aktivitedeki ivmenin üçüncü çeyrekte de etkili olduğunun öncü göstergeler tarafından resmedildiği de aktarılıyor.

TCMB’nin geçen hafta düzenlediği ekonomist sunumu toplantısında ise TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu; enflasyonda son çeyrekte beklenen düşüş eğilimine ve aşılamanın ekonomik büyüme performansına olumlu katkısına değindi.

Uzmanlar; yatırımcıların toplantıdan edindiği izlenimi, “Enflasyondaki yükselişleri geçici gören TCMB, faiz artışı planlamıyor. Faiz indirimleri artık daha da yakın” şeklinde özetliyor.

TCMB’nin bir sonraki politika toplantısı 23 Eylül’de, FED toplantısından bir gün sonra gerçekleşecek. Şimdilik iki yıllık gösterge faizde yüzde 19’a yakın seyir sürüyor.