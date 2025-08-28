ARA
  • 30 Ağustos Cumartesi İstanbul'da hangi yollar kapalı olacak? İşte alternatif güzergâhlar

İstanbul Valiliği 30 ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Vatan Caddesi'nin araç trafiğine kapatıldığını duyurdu. Peki 30 Ağustos Cumartesi İstanbul'da hangi yollar kapalı olacak?


30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı kutlamaları dolayısıyla, İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak ve alternatif güzergâhlar belirlendi. Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için belirlenen bu yollara dikkat etmesi gerekiyor. 

Trafiğe Kapatılacak Yollar (24.08.2025 Pazar ve 30.08.2025 Cumartesi Saat 05:45 İtibarıyla)

  • Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak.
  • D100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.
  • 10. Yıl Caddesi, Edirnekapı, Oğuzhan Caddesi, Sofular Caddesi, Halıcılar Caddesi, Akdeniz Caddesi, Akşemsettin Caddesi ve Ordu Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne çıkan tüm girişler.
  • Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı girişleri.
  • Hal Yolu Güneyden gelip, Vatan Caddesi girişleri.
  • Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar.
  • Tatlıpınar Caddesi, Kaleboyu Caddesi ve Sulukule Caddesi'nden (Kaleiçi'nden) Vatan Caddesi'ne katılımlar.

Alternatif Güzergâhlar

Trafiğe kapatılan yolları kullanacak sürücüler için alternatif güzergâhlar şunlardır:

  • Turgut Özal Millet Caddesi
  • Fevzipaşa Caddesi
  • Atatürk Bulvarı
  • D100 Karayolu
  • O-3 Hal Yolu
