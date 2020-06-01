20 Mayıs’ta imzalanan kredi anlaşmasında Bank of America koordinatör, Emirates NBD Bank PJSC ise ajan banka olarak görev aldı.

Dış ticaretin finansmanında kullanılacak sendikasyon kredisinin en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti Euro diliminde Euribor + yüzde 2,00, dolar diliminde ise Libor + yüzde 2,25 oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, krediye, Amerika, Avrupa, Ortadoğu ve Asya’daki 20 ülkeden 33 banka katılım sağlamış olup aldığı çok sayıda talep ile İş Bankası, uluslararası piyasalarda hem bankaya hem de ülkemiz bankacılık sektörüne duyulan güveni bir kez daha teyit etti.