Ryanair geri adım attı: Uçak yolculuğunda yeni uygulama başlıyor

Avrupa'nın en büyük düşük maliyetli hava yolu şirketlerinden Ryanair, ebeveynlerin çocuklarıyla yan yana oturabilmek için ücret ödemek zorunda kaldığı uygulamada değişikliğe gitti. İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu'nun (CMA) incelemesinin ardından alınan kararla birlikte ailelere ücretsiz koltuk tahsisi imkanı sunulacak.

Düzenleyici soruşturma sonrası değişiklik

İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu, Ryanair'in ailelerin birlikte oturabilmesi için uyguladığı koltuk ücretlerini incelemeye almıştı. Kurum, uygulamanın tüketici hukukuna aykırı olup olmadığını değerlendirmek üzere soruşturma başlatmıştı. Bu gelişmenin ardından Ryanair, aile koltuk politikasında değişikliğe gitme kararı aldı.

Ücretsiz koltuk tahsisi yapılacak

Yeni uygulamaya göre, rezervasyon sırasında ücretli koltuk seçmeyen ailelere check-in işlemlerinin ardından ücretsiz koltuk tahsis edilecek.

Şirket, bu seçeneği kullanan ailelerin büyük bölümünün uçağın arka sıralarına yerleştirilebileceğini ve ön sıralardaki koltukların genellikle önceden rezerve edilmiş olacağını belirtti.

Öte yandan koltuklarını önceden belirlemek isteyen yolcular, mevcut sistemde olduğu gibi ücret ödeyerek seçim yapmaya devam edebilecek.

Ryanair CEO'sundan dikkat çeken açıklama

Ryanair Üst Yöneticisi Michael O'Leary, düzenleyici kurumların baskısıyla yapılan değişikliğe ilişkin sert ifadeler kullandı. O'Leary, şirketin bu uygulamaya "isteksizce uyum sağlayacağını" belirterek, düzenleyicilerin tüketicilerin çıkarlarını yanlış değerlendirdiğini savundu. Yeni sistem nedeniyle ailelerin koltuk yerlerini öğrenmek için check-in sürecinin tamamlanmasını beklemek zorunda kalabileceğini ifade eden O'Leary, ailelerin kabinin arka bölümlerinde oturma ihtimalinin artacağını söyledi.

Ryanair CEO'su Michael O'Leary, "Bu sektör standardına isteksizce uyum sağlayacağız çünkü yanılgıya düşmüş düzenleyicilere İngiltere ve Avrupa tüketicilerinin en iyi çıkarlarının ne olduğunu ne kadar yanlış anladıklarını açıklamakla vakit kaybetmek istemiyoruz," dedi.

Michael O'Leary şunları da ekledi: "Yeniden gözden geçirilmiş aile oturma düzeni politikamız uyarınca, aileler koltuk tahsislerini öğrenmek için check-in işlemlerini tamamlayana kadar beklemek zorunda kalabilir ve kabinin arka tarafına oturtulma olasılıkları daha yüksek olabilir; ancak en azından CMA tüketiciler için bir şeyler yaptığını iddia edebilecek, ne yazık ki çoğu tüketici bunu fark etmeyecek."