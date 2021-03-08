Geçen hafta BİST-100 1.550 puanın üzerini test etse de yine kalıcı olmadı. 1.505-1.510 bandındaki direnç bölgesini aştıktan sonra yönünü yukarı çevirmeyi başaran BIST-100, bir sonraki direnç bölgesi olan 1.550 puanın üzerini test etmeye başladı.

Ancak yüksek tahvil faizleri nedeniyle küresel risk iştahında yaşanan daralmanın etkisiyle endeks bu bölgede kalıcı olamadı. Endeksin bu seviyeyi kırması için güçlü bir katalizöre ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

Bu açıdan bakıldığında küresel risk iştahının destekleyici nitelikte olmasının gerekli olduğu üzerinde duruluyor. Küresel ekonomilerde normalleşme beklentileriyle birlikte hisse piyasasında yükseliş eğiliminin korunabileceği öngörülüyor.

Ancak uzmanlar, volatilitenin artabileceği bir dönemde olunduğunu, bu nedenle kısa vadeli alım-satım işlemlerinden uzak durulması gerektiğini söylüyor.

PİYASA GÜNDEMİ

11 MART PERŞEMBE

ECB, faiz kararını açıklayacak.

17 MART ÇARŞAMBA

FED, faiz kararını duyuracak.

18 MART PERŞEMBE

TCMB, faiz kararını paylaşacak.