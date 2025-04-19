Mavi Giyim'den 'bedelsiz' açıklaması

SPK, 18 Nisan tarihli son bülteninde Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 91 milyon 910 bin 49 liralık, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik AŞ'nin 44,5 milyon liralık bedelli sermaye artırımı (tahsisli) başvurusuna onay verdi. SPK Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 397 milyon 256 bin liralık bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu da kabul etti. Mavi Giyim bugün SPK onayına (Yüzde 100) ilişkin KAP'a açıklama yaptı. Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimizin, 4.000.000.000-TL (dört milyar Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 397.256.000-TL (üçyüzdoksanyedimilyonikiyüzellialtıbin Türk Lirası)'lık çıkarılmış sermayesinin, tamamı "Geçmiş Yıl Karları" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 794.512.000-TL (yediyüzdoksandörtmilyonbeşyüzonikibin Türk Lirası)'na yükseltilmesine ilişkin işlemler kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, 18.04.2025 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nde ilan edildiği üzere onaylanmıştır. İhraç belgesi Şirketimize ulaştığında hak kullanım tarihi belirlenecektir.