Mercan Kimya’da halka arz büyüklüğü 162,6 milyon TL olarak kaydedildi. Halka arz edilen payların yüzde 77,5’i bireysel yatırımcılara giderken, yurtiçi kurumsallara yüzde 22,5’lik pay ayrıldı.

Mercan Kimya, halka arzdan 162,6 milyon TL’lik kaynak sağladı.

Şirketin 20-21 Mayıs’ta talep toplama süreci gerçekleşen halka arzına ilişkin sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlandı. Buna göre 1 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 8,81 TL olurken, toplamda 18,5 milyon TL nominal değerli pay satıldı. Bunun sonucunda toplam halka arz büyüklüğü 162,6 milyon TL oldu.

Halka arzda 69 bin 245 yurtiçi bireysel yatırımcı halka arz edilen payların yüzde 77,5’ini alırken, 15 yurtiçi kurumsal yatırımcı da yüzde 22,5’ini edindi.

5 kurum yüzde 5’den fazla pay aldı

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan ayrı bir açıklamayla halka arzda yüzde 5’in üzerinde pay alan yatırımcılar da açıklandı. Buna göre Verusa Holding ve VerusaTürk Girişim Sermayesi yüzde 5,4; Atlas Menkul Kıymetler ve Metro Yatırım yüzde 5,15 ve Investco Holding de yüzde 5,04 pay edindi.