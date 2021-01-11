Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk, Whatsapp’ın gizlilik politikasını değiştirmesine tepki göstererek Twitter hesabından kullanıcılara “Signal kullan’ çağrısı yapmıştı. Bu tweet’in ardından borsada Signal’a yatırım yağdı. Ancak ortada büyük bir sorun vardı. Mesajlama uygulamasının borsaya kote olmadığından habersiz olan yatırımcılar yanlışlıkla sağlık teknolojileri alanında faaliyet gösteren “Signal Advances” adlı şirkete yatırım yapmış oldu. Signal Advances şirketinin hisse fiyatları son dört günde yüzde bin 300 artış sağladı ve 0,6 dolardan 8 dolara kadar yükseldi. Signal Advance’ın piyasa değeri de 55 milyon dolardan 660 milyon dolara yükselerek 13 kat arttı.

Whatsapp’ın gizlilik politikasındaki değişikliğin ardından Tesla ve Space X CEO’su Elon Musk mesajlaşma uygulaması Signal ile ilgili “Use Signal” (Signal Kullan) şeklinde twit atmıştı.

Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk’ın Signal kullanmaya teşvik eden twitinin ardından mesajlaşma uygulaması Signal hisselerinin artışı beklenirken “Signal Advances” adıyla pek fazla bilinmeyen bir şirketin hisse fiyatları twitin atıldığı gün yüzde 527 artış sağladı. Cuma günü de artış devam ederken hisselerin değeri 0,6 dolardan 8 dolara yükselerek yüzde bin 300 arttı.

SİGNAL BORSAYA KOTE DEĞİL

Musk’ın Whatsapp’ın gizlilik politikasını değiştirmesinin ardından kullanılmasını önerdiği Signal; Signal Foundation ve Signal Messenger LLC tarafından geliştirilen, platformlar arası şifreli bir mesajlaşma hizmeti veriyor. Ekim ayında New Yorker’da yayınlanan bir makaleye göre ise, Signal tamamen bağışlarla çalışıyor ve bu sebeple borsalara kote değil.

“BU BİZ DEĞİLİZ”

Signal Advance’in hisse senetlerindeki benzeri görülmemiş artış, Signal mesajlaşma uygulamasının Signal Advance ile hiçbir ilgisi olmadığını belirten bir twit göndermesine de neden oldu.

Signal ise Twitter hesabından, “İnsanların Signal’in rekor büyümesine yatırım yapmak istemesi anlaşılabilir, ancak bu biz değiliz” ifadelerine yer verirken “Biz bağımsız bir 501c3’iz ve tek yatırımımız sizin gizliliğinizdir” açıklamasında bulundu.

2015’TEN BU YANA 1 DOLARIN ALTINDA İŞLEM GÖRÜYORDU

1992 yılında Biodyne adı altında Teksas’ta kurulan, tıp ve hukuk çalışanlarına hizmet veren Signal Advance, 2014 yılında sağlık hizmetleri sektöründeki teknolojiye odaklanarak adını Signal Advance olarak değiştirdi ve borsaya kote bir şirket haline geldi. Şirketin 2015 yılından bu yana hisse değerlerinin 1 doların altında işlem gördüğü görülürken şirketin piyasa değerinin çok küçük olduğu ve finansal verilerinin ABD hisse senedi piyasası gözlemcisi SEC ile raporlanmadığı görülüyor.

PİYASA DEĞERİ 13 KAT ARTTI

Mart 2019 itibarıyla şirketin CEO’su Chris Hymel dışında tam zamanlı çalışanı bulunmayan Signal Advance’ın piyasa değeri birkaç gün içerisinde 55 milyon dolardan 660 milyon dolara yükselerek 13 kat arttı.

DAHA ÖNCE TWİTTER’DA DA OLMUŞTU

Daha önce de benzer şekilde, Twitter’ın borsaya kote olmasını bekleyen yatırımcılar Tweeter Home Entertainment Group adlı bir şirkete yatırım yapmış, şirketin hisseleri yüzde bin artmıştı. (NTV)