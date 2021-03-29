Naturelgaz’ın halka arz sonuçları belli oldu. Şirketin halka arzında ek satışa sunulan paylar dahil yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 75,3 katı talep geldi.

Vakıf Yatırım’dan yapılan açıklamada Naturelgaz halka arzında ek satış dahil 34,5 milyon hissenin adet başına 8,50 TL’den satıldığı belirtildi.

Açıklamada ek satışa sunulan paylar dahil yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 75,3 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 28,8 katı ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 3,5 katı talep geldiği bilgisi yer aldı.

Global Yatırım Holding iştiraki Naturelgaz’ın halka arzında 25-26 Mart tarihlerinde 8,50 TL fiyat ile talep toplandı.

Şirketin genel müdürü Hasan Tahsin Turan daha önce yaptığı açıklamada, halka arzdan beklenen yaklaşık 130 milyon lira gelirin önemli bir kısmının tesis ve ekipman yatırımları için kullanılacağını belirterek, “Bu da bize ilave kapasite sağlayacak. Diğer bir kısmı borç kapatmak için, bir kısmı yurtdışı yatırımları finanse etmek için, bir kısmı da işletme sermayesini güçlendirmek için kullanılacak” diye konuşmuştu.

Şirket, geçen yıl net kârını 2 kat artırarak 90,2 milyon liraya çıkarmıştı.