29 Aralık 2020 – 1 Ocak 2021 haftası hisse analizi…

Neden yükseldi?

+Adel Kalemcilik, 8 Nisan 2020’deki olağan genel kurul toplantısında kâr dağıtım kararı almıştı. Şirket, 30 Eylül 2020’deki KAP açıklamasıyla ise 18 Eylül 2020’de Resmi Gazete‘de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ve Ticaret Bakanlığı’nın 28 Ekim 2020’de Resmi Gazete’de yayımlanan ilgili tebliğ değişikliği doğrultusunda kâr payı ödemesini ertelendiğini duyurmuştu. Adel Kalemcilik, yeni bir yasal düzenleme yapılmaması halinde kâr payı ödemelerinin 5 Ocak 2021’de yapılacağını açıkladı. Hisse, geçene haftayı yükselişle tamamladı.

+Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında İntema payları 04 Ocak tarihli işlemlerden 18 Ocak seans sonuna kadar tek fiyat işlem yöntemiyle işlem görecek. Bu haberin ardından 31 Aralık’ta şirket hisselerindeki ciddi yükseliş görüldü.

+Önceki hafta fiyatı en çok yükselen hisseler arasında yer alan Senkron Güvenlik’in geçen hafta da yükselişte olduğu görüldü.

Neden düştü?

-Gıda perakende şirket hisselerinde geçen hafta gerileme vardı. Adese Alışveriş Ticaret ile CarrefourSA, geçen hafta fiyatı gerileyen gıda perakende sektörü hisseleri oldu.

-Borsa İstanbul’un (BİST) kararıyla; 29 ve 30 Aralık’ta Niğde Beton hissesinde işlem sırasında sürekli işleme ara verildi, devre kesici uygulamasıyla tek fiyat emir toplama başladı. Hisse, geçen hafta fiyatı düşen hisselerden oldu.

-Önceki hafta fiyatı en çok artan hisselerden olan Borusan Mannesmann’ın geçen hafta ise düşüşe geçtiği görüldü.

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