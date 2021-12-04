Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 7,54 kazançla 1.910,41 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.776,77 puanı, en yüksek 1.914,13 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 6,70 artışla 1.788,68 puana, Sanayi Endeksi yüzde 7,92 kazançla 3.420,92 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 6,32 değerle 1.437,74 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 7,42 primle 2.686,49 puana yükseldi.

– İskenderun Demir Çelik en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 25,42 ile İskenderun Demir Çelik oldu. Onu yüzde 21,31 ile QUA Granite Hayal Yapı, yüzde 18,52 ile Erbosan izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 3,64 ile Migros Ticaret, yüzde 1,14 ile Kervan Gıda, yüzde 1,03 ile Albaraka Türk şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul’da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 14 milyar 238 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 12 milyar 574 milyon lirayla Garanti Bankası, 9 milyar 617 milyon lirayla Aselsan yer aldı.

​​​​​​​Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 96 milyar 40 milyon lirayla Enka İnşaat, 91 milyar 236 milyon lirayla Ford Otosan ve 83 milyar 300 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik şeklinde sıralandı.

– Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 8,15 artışla 780 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 8,15 kazançla 5 bin 161 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 10,85 değer kazanarak 13,7950 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 10,69 artışla 15,5680 lira oldu.

Geçen hafta 16,6650 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 9,96 kazançla 18,3250 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 10,91 değer kazanarak 15,0050 liradan alıcı buldu.

– Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 3,13, bireysel emeklilik fonları yüzde 5,56 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 10,81 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, “en fazla değer kazanan”, “en fazla değer kaybeden” ve “işlem hacmi en yüksek” hisseler şöyle sıralandı: