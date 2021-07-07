Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,55 artışla 1.390,24 puana yükseldi. Dolar 8,6770 liradan, avro 10,2620 liradan işlem görüyor.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,66 puan değer kazandı.

Dün 1.382,58 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 2,01 puan ve yüzde 0,14 değer kazanarak 1.384,57 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.383,97, en yüksek ise 1.390,37 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,59, hizmetler endeksi yüzde 0,56, teknoloji endeksi yüzde 1,63, sanayi endeksi yüzde 0,29 değer kazandı

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 75’i yükseldi, 19’u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D) oldu.