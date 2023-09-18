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  • Reeder Teknoloji (REEDR) halka arz sonuçları açıklandı

Reeder Teknoloji (REEDR) halka arz sonuçları açıklandı

Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (REEDR) halka arzına ilişkin sonuçlar açıklandı. Halka arza katılan bireysel yatırımcı sayısında yeni bir rekor kırılmış oluyor.

18 Eylül 2023 | 12:39
Son Güncellenme: 18 Eylül 2023 | 12:44
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Reeder Teknoloji (REEDR) halka arz sonuçları açıklandı

Reeder Teknoloji  halka arzına 4.208.248 bireysel yatırımcı katıldı ve bu anlamda bir rekor kırılmış oluyor. Bireysel yatırımcıya yaklaşık 43-46 lot düşüyor.

Reeder halka arz sonuçları TSKB tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda paylaşıldı. Açıklamada paylaşılan bilgiler şöyle:

Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Reeder”, veya “Şirket”) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 13-14-15 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

Halka arzda birim fiyat 9,30 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz edilen 215.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir. Toplam halka arz büyüklüğü 1.999.500.000 TL olarak gerçekleşmiştir.
Halka arzda, toplam 4.262.914 yatırımcıdan, halka arz edilen 215.000.000 TL nominal değerli payların 3,95 katına denk gelen 848.216.796 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir. 

Halka arzda, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 2,41 katı ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 12,63 katı talep gelmiştir. Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.


 

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