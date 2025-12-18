10 bin öğretmen ataması son durum nedir? MEB AGS 10 bin öğretmen ataması branş dağılımı belli mi?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Akademisi bünyesinde istihdam edilecek olan 10 bin öğretmen adayı alımına dair kritik detayları paylaştı. Yeni dönemde atama sürecinin en belirleyici unsuru olan Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçlarına göre yapılacak bu alımlar için branş ve kontenjan dağılımı heyecanla bekleniyor.

Bakanlık, her yıl kasım ayında güncellenen ihtiyaç tablosu üzerinden çalışmalarını sürdürüyor. Bakan Tekin, 10 bin öğretmen adayı için branş bazlı kontenjanların açıklanacağı tarih aralığını şu şekilde belirtti:

Tahmini Tarih: Aralık ayı içerisinde branş bazlı ihtiyaç sayılarının kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Kriter: Kontenjanlar, okulların güncel ihtiyaçları ve yeni hesaplamalar doğrultusunda netleşecek.