10 bin öğretmen ataması son durum nedir? MEB AGS 10 bin öğretmen ataması branş dağılımı belli mi?

Öğretmen adayları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 24 Kasım itibarıyla tamamlanan 15 bin öğretmen atama sürecinin ardından, kamuoyunda oluşan 10 bin ek öğretmen ataması beklentisi Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ana gündem maddelerinden biri haline geldi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Akademisi bünyesinde istihdam edilecek olan 10 bin öğretmen adayı alımına dair kritik detayları paylaştı. Yeni dönemde atama sürecinin en belirleyici unsuru olan Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçlarına göre yapılacak bu alımlar için branş ve kontenjan dağılımı heyecanla bekleniyor.
Bakanlık, her yıl kasım ayında güncellenen ihtiyaç tablosu üzerinden çalışmalarını sürdürüyor. Bakan Tekin, 10 bin öğretmen adayı için branş bazlı kontenjanların açıklanacağı tarih aralığını şu şekilde belirtti:
Tahmini Tarih: Aralık ayı içerisinde branş bazlı ihtiyaç sayılarının kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
Kriter: Kontenjanlar, okulların güncel ihtiyaçları ve yeni hesaplamalar doğrultusunda netleşecek.
Yeni sistemle birlikte öğretmen adaylarını farklı bir eğitim ve seçim süreci bekliyor:
Öğretmen adayları, AGS (Akademi Giriş Sınavı) sonuçlarındaki başarı kriterlerine göre belirlenecek ve Milli Eğitim Akademisi'nde kapsamlı bir eğitime tabi tutulacak.
Bakan Tekin, branşlar arasında herhangi bir ayrım gözetilmediğini, tüm branşların eşit derecede önemli olduğunu vurgulayarak adayların endişe etmemesi gerektiğini ifade etti.
Hangi branştan kaç öğretmen alınacağı, akademiye giriş şartları ve takvimle eş zamanlı olarak duyurulacak.
Bakanlığın ihtiyaçları doğrultusunda şekillenecek olan bu 10 bin kişilik alım, öğretmenlik mesleğine girişte Akademi döneminin ilk büyük adımlarından biri olacak. Aralık ayı içerisinde yapılacak olan resmî açıklama, hem sınav başarı puanlarını hem de branş dağılımlarını kesinleştirecek.