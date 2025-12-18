Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı ne zaman? Branş dağılımı belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek olan 26.673 sözleşmeli personel alımı, Resmi Gazete’de yayımlanan kararın ardından sağlık camiasının en çok konuştuğu konu haline geldi.Bakanlık tarafından planlanan bu dev alım süreci, ÖSYM üzerinden yayımlanacak tercih kılavuzu ile resmiyet kazanacak.

Başvuru Tarihleri Ne Zaman?

Başvuru takvimi henüz netleşmedi. Ancak geçmiş yıllardaki süreçler ve güncel beklentiler ışığında takvim şu şekilde öngörülüyor:

Geçmiş Yıl Deneyimi: Geçtiğimiz yıl başvuruların Mayıs ayında alınmış olması, bu yıl için de benzer bir dönem olan 2026 Bahar ayları (Nisan-Mayıs) beklentisini güçlendiriyor.

Resmi Süreç: Kararın Resmi Gazete'de yayımlanması, kadroların ihdas edildiği anlamına gelir. Şimdi Bakanlığın branş dağılımını detaylandırıp ÖSYM'ye göndermesi bekleniyor. Bu teknik hazırlık genellikle birkaç ay sürebilmektedir.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı’nın 26 bin 673 sözleşmeli personel alımına ilişkin branş ve kadro dağılımı netleşmiştir. Bu alım, özellikle personel temininde güçlük çekilen bölgelerde sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesini hedeflemektedir.

26.673 Sözleşmeli Personel Branş Dağılımı