7348, 6262, 7322, 3384, 3001 nitelik kodu nedir? ÖSYM KPSS nitelik kodu ne işe yarar?

ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS-2025/2 tercih kılavuzuyla birlikte, merkezi atama süreci 18 Aralık 2025 Perşembe günü resmen başladı.
Nitelik kodu, KPSS tercih sürecinde adayların seçmek istedikleri kadro veya pozisyon için sahip olmaları gereken özel şartları ifade eden rakamsal bir tanımlama sistemidir. Bu kodlar, her adayın eğitim düzeyi, mezun olduğu bölüm ve sahip olması gereken ek yetkinliklerin (sertifika, ehliyet, yabancı dil vb.) birer kimliği gibidir.
ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS-2025/2 tercih kılavuzunda yer alan ve adayların en çok araştırdığı nitelik kodlarının detaylı açıklamaları aşağıda yer almaktadır. Bu kodlar, adayların hem mezuniyet durumlarını hem de görev tanımları ile cinsiyet gibi özel şartları belirlemektedir:
Hizmet ve Görev Tanımlı Kodlar
7348 Nitelik Kodu: Destek personeli unvanı için belirlenmiş kapsamlı görev tanımlarını içerir. Bu kodun bulunduğu kadrolara atanan personelin; bakım-onarım işlerinde çalışması, basit iklim rasatlarını yapması, ilaçlama ve boyama faaliyetlerini yürütmesi beklenir. Ayrıca hastane ve tedavi kurumlarının genel temizlik/bakım hizmetleri ile park ve bahçelerin düzenlenmesi gibi fiziksel iş yükü olan görevler de bu kapsamdadır.
7322 Nitelik Kodu: Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü bünyesindeki pozisyonlara özeldir. Bu kodla atananlar, 399 sayılı KHK çerçevesinde havacılık tazminatına ilişkin düzenlenen cetvellere göre terminal hizmetlerinde görevlendirilirler.
Ön Lisans Mezuniyet Kodları
3384 Nitelik Kodu: Sosyal Hizmetler ön lisans programından mezun olan adayları tanımlar.
3004 Nitelik Kodu: Sosyal Güvenlik ön lisans programı mezunları için belirlenmiş branş kodudur.
Kişisel ve Teknik Şart Kodları
1101 Nitelik Kodu: Cinsiyet şartı içeren bir koddur. Bu kodun yer aldığı kadrolara yalnızca erkek adaylar başvuru yapabilmektedir.
6225 Nitelik Kodu: Bilgisayar yetkinliğini belgeler. MEB onaylı "Bilgisayar İşletmeni", "Bilgisayar Programcısı" veya "Bilgisayar Analist Programcı" sertifikasına sahip olanlar bu şartı sağlar.
Önemli İstisna: Öğrenim hayatı boyunca (lise, ön lisans veya lisans) zorunlu, ortak veya seçmeli herhangi bir bilgisayar dersi alan ve bunu transkript gibi resmi belgelerle kanıtlayabilen adaylar, ayrıca bir sertifikaya gerek duymadan bu şartı sağlamış kabul edilirler.