7348, 6262, 7322, 3384, 3001 nitelik kodu nedir? ÖSYM KPSS nitelik kodu ne işe yarar?

ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS-2025/2 tercih kılavuzunda yer alan ve adayların en çok araştırdığı nitelik kodlarının detaylı açıklamaları aşağıda yer almaktadır. Bu kodlar, adayların hem mezuniyet durumlarını hem de görev tanımları ile cinsiyet gibi özel şartları belirlemektedir:

Hizmet ve Görev Tanımlı Kodlar

7348 Nitelik Kodu: Destek personeli unvanı için belirlenmiş kapsamlı görev tanımlarını içerir. Bu kodun bulunduğu kadrolara atanan personelin; bakım-onarım işlerinde çalışması, basit iklim rasatlarını yapması, ilaçlama ve boyama faaliyetlerini yürütmesi beklenir. Ayrıca hastane ve tedavi kurumlarının genel temizlik/bakım hizmetleri ile park ve bahçelerin düzenlenmesi gibi fiziksel iş yükü olan görevler de bu kapsamdadır.

7322 Nitelik Kodu: Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü bünyesindeki pozisyonlara özeldir. Bu kodla atananlar, 399 sayılı KHK çerçevesinde havacılık tazminatına ilişkin düzenlenen cetvellere göre terminal hizmetlerinde görevlendirilirler.

Ön Lisans Mezuniyet Kodları

3384 Nitelik Kodu: Sosyal Hizmetler ön lisans programından mezun olan adayları tanımlar.

3004 Nitelik Kodu: Sosyal Güvenlik ön lisans programı mezunları için belirlenmiş branş kodudur.